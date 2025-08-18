Oglas

"SEZONA BEZ FILTERA"

Gradonačelnica Rijeke: Nismo tipičan turistički grad, kakvih ima mnogo na Jadranu

author
N1 Hrvatska
|
18. kol. 2025. 13:19

U serijalu N1 televizije "Sezona bez filtera" predstavljamo vam gradove na obali, njihovo viđenje turističke sezone, cijena i stanja u gradovima. Nakon Komiže, Primoštena, Makarske, Dubrovnika, Supetra, Vodica, Krka, Poreča, Visa, Splita, Opatije, Trogira, Zadra, Bakra, Rovinja i Omiša, s nama je bila gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Oglas

Govorila je o Rijeci kao gradu koji ne živi od turizma kao ponajbitnije gospodarske grane, ali da prolazi transformaciju.

"Rijeka zasigurno nije tipičan turistički grad, kakvih ima mnogo na Jadranu, i proteklih je desetljeća prošla frazu transformaciju iz industrijskog središta prema novoj budućnosti. Posljednja dva mjeseca smo tek preuzeli i počeli učiti o svemu što se u Rijeci događa. Građanima smo ponudili novu viziju razvoja Rijeke. Ona niti bi se trebala oslanjati na turizam, a niti to može. Rijeka još traži svoju budućnost u turizmu, ali želimo je razvijati kao sveučilišni i poduzetni grad."

Iva Rinčić
N1

Turista je više nego ikad, kažu domaći, ali izbjegavaju restorane i trgovine.

"Ima ih više, ali ono gdje se to osjeti, jest promet. Rijeka je i dalje u sezoni primarno tranzitni grad, a i probleme stvaraju kamperi koji ovdje odluče prenoćiti. Ono što ne bismo željeli, jest da stanovi ne budu prenamijenjeni za potrebe turista. To nam nije cilj, ali jest privući turiste i povećati potrošnju, što možemo s novim sadržajima i postojećim manifestacijama. Postoje zanimljive inicijative za koje ćemo vidjeti kako će se razvijati u budućnosti", naglasila je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.

Više pogledajte u videu.

Teme
N1 serijal Sezona bez filtera iva rinčić rijeka turizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ