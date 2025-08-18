Gradonačelnica Rijeke: Nismo tipičan turistički grad, kakvih ima mnogo na Jadranu

"Ima ih više, ali ono gdje se to osjeti, jest promet. Rijeka je i dalje u sezoni primarno tranzitni grad, a i probleme stvaraju kamperi koji ovdje odluče prenoćiti. Ono što ne bismo željeli, jest da stanovi ne budu prenamijenjeni za potrebe turista. To nam nije cilj, ali jest privući turiste i povećati potrošnju, što možemo s novim sadržajima i postojećim manifestacijama. Postoje zanimljive inicijative za koje ćemo vidjeti kako će se razvijati u budućnosti", naglasila je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.