Plenković nakon sastanka s hrvatskim reprezentativcima: "Svi smo naravno optimisti"

"Mislim da je cijela ideja i koncept spota jako dobar. Primio sam zajedno s kolegama ministrima Johna Malkovicha prije nego što je krenulo snimanje. Naravno smo znali o čemu se radi. To je jedan od atraktivnijih filmova promocije jedne zemlje. Čini mi se da je spot baš polučio efekt koji smo mislili da će povući. Drugačiji je od drugih," poručio je premijer.