Premijer u Kanadi
Plenković nakon sastanka s hrvatskim reprezentativcima: "Svi smo naravno optimisti"
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je hrvatsku nogometnu reprezentaciju u njihovom hotelu u Torontu poželjevši "Vatrenima" uspjeh.
Hrvatski premijer se nalazi u posjetu Kanadi, tijekom kojeg se sastao s kanadskim premijerom Markom Carneyjem, hrvatskom zajednicom, kanadskim i hrvatskim gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname.
Uoči večerašnjeg hrvatsko - panamskog okršaja na stadionu BMO Field, premijer Andrej Plenković u hotelu Delta susreo se s vodstvom Hrvatskog nogometnog saveza, te izbornikom Zlatkom Dalićem. Nakratko su navratili i reprezentativci Andrej Kramarić i Dominik Livaković.
Uz predsjednika Vlade bio je i ministar gospodarstva Ante Šušnjar, te ministar turizma i sporta Tonči Glavina, dok su u delegaciji HNS-a uz predsjednika Marijana Kustića i izbornika Dalića bili i direktor Stipe Pletikosa, ambasador HNS-a Aljoša Asanović, te team menadžerica Iva Olivari.
"Zaželjeli smo im puno uspjeha, prenijeli smo im da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo pobjedu. Svi su zdravi u iščekivanju utakmice i veselimo se s njima," istaknuo je premijer Plenković.
"Atmosfera u Toronto je sjajna. Hrvati iz Kanade su ovdje u velikom broju, ali i Hrvati iz Hrvatske i drugih zemalja. Cijelo ozračje mi djeluje vrlo pozitivno i vjerujem da će oni koji istrče zaista dati svoj maksimum," dodao je.
U susretu protiv Paname, hrvatski kapetan Luka Modrić će upisati 200-ti nastup u hrvatskom dresu, te tako postati tek četvrti nogometaš u "Klubu 200".
"U iskusnoj fazi svoje karijere pokazuje da vodi momčad, da je autoritet. Dao je zaista ogroman doprinos hrvatskom nogometu. Čestitamo mu na 200. utakmici u hrvatskom dresu. Nadam se da će danas biti prava prilika za proslavu svih, a i njemu posebno."
Premijer je optimist
"Svi smo naravno optimisti. Vjerujem da su se dobro spremili. To su sve mladi dečki, disciplinirani i u formi. Tu nema nikakvih odstupanja od onoga što su zamislili. Ja vjerujem da će danas dat svoj maksimum. Mislim da je odličan miks nekoliko velikih iskusnih naših igrača i jedne nove generacije."
Istaknuo je kako je ova generacija dala hrvatskom narodu ono što nitko nije mogao zamisliti.
"Kao i svi, veselimo se svakom uspjehu. Ova je generacija dala hrvatskom narodu ono što nitko nije možda mogao zamisliti. Živjeti to vrijeme za sve nas je nevjerojatno. To ćemo možda znati jedan dan kad ne budu možda ovako veliki uspjesi koje mi uzimamo kao zdravo za gotovo."
Dodao je kako su mu dojmovi iz Kanade sjajni.
"Ovdje je cijela zajednica jako povezana s Hrvatskom. Mislim da je identitet maksimalno naglašen."
Prokomentirao je i nedavni turistički spot s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi.
"Mislim da je cijela ideja i koncept spota jako dobar. Primio sam zajedno s kolegama ministrima Johna Malkovicha prije nego što je krenulo snimanje. Naravno smo znali o čemu se radi. To je jedan od atraktivnijih filmova promocije jedne zemlje. Čini mi se da je spot baš polučio efekt koji smo mislili da će povući. Drugačiji je od drugih," poručio je premijer.
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