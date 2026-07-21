poseban naglasak na BiH
Plenković nakon sastanka s Kos: Nove članice u EU mogu ući samo zaslugama
Hrvatska snažno podupire proširenje Europske unije na jugoistok Europe s posebnim naglaskom na BiH, ali ono se može postići samo zaslugama, poručio je u utorak u Zagrebu premijer Andrej Plenković.
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Izjavio je to na X-u nakon što je u Banskim dvorima primio povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, s kojom se složio da se proširenje mora temeljiti na individualnim postignućima zemalja.
“Smatramo da pristup koji se temelji na individualnim postignućima i ispunjavanju kriterija mora ostati temeljno načelo tijekom cijelog procesa proširenja”, istaknuo je predsjednik vlade.
Plenković je naglasio da su Bosna i Hercegovina i njezin europski put u posebnom hrvatskom interesu.
“Zalažemo se za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH”, rekao je premijer u svojoj objavi.
Isti dan premijer se sastao i s predsjednikom gornjeg doma bosanskohercegovačkog parlamenta Draganom Čovićem, koji je ranije istaknuo da je za europski put BiH i za njenu unutarnju stabilnost važno poštivanje jednakopravnosti naroda.
“Stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu”, istaknuo je Plenković slovenskoj političarki zaduženoj za prošitenje EU-a.
Status zemlje kandidatkinje BiH je dodijeljen u prosincu 2022, ali još nije započela pristupne pregovore jer nema potrebni stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo.
Plenković se osvrnuo i na Ukrajinu, zemlju pod ruskom agresijom, i Moldaviju, koja se nalazi pod snažim ruskim političkim utjecajem.
“Nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzanje dinamike proširenja”, istaknuo je pozvavši na pružanje jasne europske perspektive tim zemljama", kazao je.
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