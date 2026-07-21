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poseban naglasak na BiH

Plenković nakon sastanka s Kos: Nove članice u EU mogu ući samo zaslugama

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Hina
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21. srp. 2026. 15:03
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21.07.2026., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic primio je povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i prosirenje Martu Kos. Photo: Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatska snažno podupire proširenje Europske unije na jugoistok Europe s posebnim naglaskom na BiH, ali ono se može postići samo zaslugama, poručio je u utorak u Zagrebu premijer Andrej Plenković.

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Izjavio je to na X-u nakon što je u Banskim dvorima primio povjerenicu Europske komisije za susjedstvo i proširenje Martu Kos, s kojom se složio da se proširenje mora temeljiti na individualnim postignućima zemalja.  

“Smatramo da pristup koji se temelji na individualnim postignućima i ispunjavanju kriterija mora ostati temeljno načelo tijekom cijelog procesa proširenja”, istaknuo je predsjednik vlade. 

Plenković je naglasio da su Bosna i Hercegovina i njezin europski put u posebnom hrvatskom interesu. 

“Zalažemo se za izmjenu izbornog zakonodavstva s ciljem osiguranja jednakopravnosti svih triju konstitutivnih naroda u BiH”, rekao je premijer u svojoj objavi. 

Isti dan premijer se sastao i s predsjednikom gornjeg doma bosanskohercegovačkog parlamenta Draganom Čovićem, koji je ranije istaknuo da je za europski put BiH i za njenu unutarnju stabilnost važno poštivanje jednakopravnosti naroda.

“Stoga podupiremo daljnje reformske korake potrebne za započinjanje pristupnih pregovora o članstvu”, istaknuo je Plenković slovenskoj političarki zaduženoj za prošitenje EU-a.

Status zemlje kandidatkinje BiH je dodijeljen u prosincu 2022, ali još nije započela pristupne pregovore jer nema potrebni stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo.

Plenković se osvrnuo i na Ukrajinu, zemlju pod ruskom agresijom, i Moldaviju, koja se nalazi pod snažim ruskim političkim utjecajem.

“Nove geopolitičke okolnosti stvaraju povoljnije ozračje za ubrzanje dinamike proširenja”, istaknuo je pozvavši na pružanje jasne europske perspektive tim zemljama", kazao je.

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andrej plenković marta kos

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