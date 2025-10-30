Oglas

Plenković: "Naš je prioritet uključivo društvo u kojem se štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina"

Hina
30. lis. 2025. 20:42
Dolazak ministara u Nacionalnu i sveucilisnu knjiznicu na sjednicu Vlade Republike Hrvatske. predsjednik Vlade RH Andrej Plenkovic Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković razgovarao je u četvrtak s predstavnicima nacionalnih manjina o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina i infrastrukturnim ulaganjima važnima za manjine, te istaknuo da će Vlada i dalje raditi na poboljšanju uvjeta života manjinskih zajednica.

Sastanak s predstavnicima nacionalnih manjina premijer je održao u četvrtak u Hrvatskom saboru, a razgovaralo se o provedbi Operativnih programa nacionalnih manjina ta razdbolje od 2024. do 2028. i infrastrukturnim ulaganjima važnima za manjinske zajednice.

"Razgovarali smo o tijeku realizacije projekata u dijelu elektrifikacije, vodoopskrbe i ulaganja u cestovnu infrastrukturu", objavio je Andrej Plenkovič na društvenoj mreži X.

Istaknuo je da će Vlada i dalje raditi na poboljšanju uvjeta života pripadnika manjinskih zajednica i pridonositi očuvanju njihova identiteta, jezika i tradicije.

"Naš je prioritet uključivo društvo u kojem se poštuju i štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina", naglasio je, podsjetivši da je Vlada u dosadašnjem mandatu povećala sredstva namijenjena za projekte u područjima gdje žive manjinske zajednice.

Andrej Plenković HDZ Hrvatska Uključivo društvo nacionalne manjine

