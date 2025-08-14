Oglas

"Iskreni napori"

Putin se oglasio uoči sastanka s Trumpom

author
Hina
|
14. kol. 2025. 14:10
Vladimir Putin
Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je rekao da američka vlada čini „iskrene napore” kako bi dovršila sukob u Ukrajini, pa je sugerirao da bi Moskva i Washington mogli postići dogovor o kontroli nuklearnog naoružanja.

Na susretu u Kremlju s najvišim vojnim i civilnim dužnosnicima, Putin je najavio da ih informira o fazi u kojoj se nalaze pregovori o Ukrajini sa SAD-om te bilateralni razgovori s Kijevom.

Ruski predsjednik ističe da američka vlada „poprilično energetično i iskreno” čini napore kako bi se "borbe zaustavile, kriza završila i postigli sporazumi u interesu svih strana uključenih u taj sukob”.

Putin je rekao da je cilj pregovora Moskve i Washingtona stvaranje „trajnih uvjeta za mir između naših zemalja, u Europi i u cijelom svijetu”, što će se postići i dogovorima na području kontrole naoružanja. Rusija i SAD imaju daleko najveće arsenale nuklearnog naoružanja na svijetu.

Dvojica predsjednika razgovarat će u petak na Aljasci. Kremlj i Bijela kuća objavili su da će se održati razgovori 'jedan na jedan' te s delegacijama, a potom će se održati konferencija za medije.

Donald Trump Vladimir Putin

