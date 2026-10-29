SRBIJA NAKON IZBORA
Nataša Kandić o Vučiću: "To je bijes jednog bespomoćnog, izgubljenog radikala"
Nakon poraza Aleksandra Vučića i njegove stranke na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, postavlja se pitanje kakvu će političku strategiju dosadašnja vlast zauzeti u oporbi. Aktivistica za ljudska prava Nataša Kandić komentirala je Vučićeve poruke nakon izbora, njegov odnos prema studentskom pokretu i pokušaje mobilizacije pristaša SNS-a.
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Onda smatra da je Vučić, unatoč početnom prihvaćanju poraza, vrlo brzo nastavio s retorikom kojom svoje političke protivnike prikazuje kao prijetnju Srbiji.
Kandić je podsjetila da je Vučić tijekom predizborne kampanje studente često nazivao samo izvođačima radova, sugerirajući da iza njihova pokreta stoje drugi politički akteri.
"Taj pokret, studentski, građanski, izveden je na jednu nacionalnu, odnosno nacionalističku razinu, da se pokaže kako je Srbija u velikoj opasnosti, da je preuzmu plaćenici. Taj njegov ton kad je priznao poraz bio je vrlo pristojan, a onda je uslijedio Aleksandar Vučić. Nakon dva, tri dana pokazalo se da je kod njega prevladao taj poziv na mobilizaciju. Sad se on obraća preko te najodanije TV Informer, tu su i drugi mediji, on sad stvara jednu realnost za članstvo SNS-a, da je sve što se dogodilo neki trenutak. On govori kao da je svima jasno da vlast namjeravaju preuzeti oni koji su protiv Srbije, a da će se on i SNS organizirati i vratiti Srbiju na pravi put", govori Kandić.
"Bijes bespomoćnog, izgubljenog radikala"
Govoreći o Vučićevu političkom djelovanju nakon izbornog poraza, Kandić je izrazila sumnju da bivši predsjednik ima snagu ponovno mobilizirati velik broj pristaša. Pritom je njegovu sadašnju retoriku usporedila s političkim djelovanjem radikala Vojislava Šešelja.
"Teško je procijeniti je li to onaj bijesni, ljuti Aleksandar Vučić, razmišlja li on radikalski, onako kako bi Šešelj uradio, da kao opozicija bude otrovan kakav je bio i kao vlast. Mislim da on više nema tu snagu, da je od SNS-a napravio... To više nisu građani koji slušaju činjenice, oni su išli za sendvičima, pozicijama, plaćom za nerad... Nema tih stotina tisuća članova SNS-a i umirovljenika koji su glasali koji će slijediti njegov poziv na samoorganizaciju da vrate Srbiju na pravi put. To je bijes jednog bespomoćnog, izgubljenog radikala. Sve drugo sad treba ići novim tijekom", objašnjava Kandić.
Veliki je pomak to što se brišu grafiti i murali osuđenika za ratne zločine, naglašava Kandić. "Važno je da se vidi da je to neka nova nada", kaže.
"Ako je točno ovo što se govori, da njegovi najbliži suradnici u stranci nisu znali kakav će biti nastup i da će Vučić priznati poraz... Oni su se neviđeno organizirali, kao da je to performans, svi su veseli, govore kako ne mogu ostavitgi Srbiju da propadne... Plješću, smiju se, kao da će sutra Predsjedništvo Srbije ponovno biti njihov prostor, kao da će svih 25 tabloida opet početi prenositi sve, kao da ne vide da neki već ne emitiraju dnevnike", opisuje Kandić situaciju u Srbiji.
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