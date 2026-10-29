"Taj pokret, studentski, građanski, izveden je na jednu nacionalnu, odnosno nacionalističku razinu, da se pokaže kako je Srbija u velikoj opasnosti, da je preuzmu plaćenici. Taj njegov ton kad je priznao poraz bio je vrlo pristojan, a onda je uslijedio Aleksandar Vučić. Nakon dva, tri dana pokazalo se da je kod njega prevladao taj poziv na mobilizaciju. Sad se on obraća preko te najodanije TV Informer, tu su i drugi mediji, on sad stvara jednu realnost za članstvo SNS-a, da je sve što se dogodilo neki trenutak. On govori kao da je svima jasno da vlast namjeravaju preuzeti oni koji su protiv Srbije, a da će se on i SNS organizirati i vratiti Srbiju na pravi put", govori Kandić.