Plenković odgovorio inicijativi Gospić je naš dom nakon poruke "Opet na ulicu?“

Ono što je bitno jest da pošaljemo poruku građanima da institucije u Hrvatskoj imaju svoj kredibilitet, svoje uloge i razlog zašto određene procese trebamo dati njima na analizu. Ne vidim u čemu je problem i zašto bi netko dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uključujući i njegova čelnog čovjeka. To ne prihvaćam“, rekao je premijer.