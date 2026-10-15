Plenković otkrio koliko bi Hrvatska mogla dobiti iz proračuna EU-a

“Ukupan volumen sredstava je manji, no ono što je za Hrvatsku važno jest da su sredstva koja bi trebali imati na raspolaganju za nas povoljna i u okviru naših očekivanja”, rekao je Plenković po dolasku na samit čelnika EU-a, na kojem je višegodišnji proračun za razdoblje 2028.-2034. jedna od najvažnijih tema.