irski prijedlog
Plenković otkrio koliko bi Hrvatska mogla dobiti iz proračuna EU-a
Prijedlog irskog predsjedništva koje je smanjilo iznos europskog proračuna u odnosu na prijedlog Komisije, ali je zadržalo nacionalne alokacije za poljoprivredu i koheziju, za Hrvatsku je prihvatljiv, izjavio je u četvrtak u Bruxellesu premijer Andrej Plenković.
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“Ukupan volumen sredstava je manji, no ono što je za Hrvatsku važno jest da su sredstva koja bi trebali imati na raspolaganju za nas povoljna i u okviru naših očekivanja”, rekao je Plenković po dolasku na samit čelnika EU-a, na kojem je višegodišnji proračun za razdoblje 2028.-2034. jedna od najvažnijih tema.
Irsko predsjedništvo Vijeća EU-a objavilo je u subotu prijedlog višegodišnjeg proračuna koji je za osam posto manji u odnosu na prijedlog Komisije, ali je zadržalo nacionalne alokacije u obliku u kojim ih je predložilo prethodno ciparsko predsjedništvo.
Plenković je rekao da bi po sadašnjem prijedlogu Hrvatska trebala biti u plusu za oko sedam milijardi eura u tom sedmogodišnjem razdoblju, a kada se gleda ukupno od kada je preuzeo vlast 2016. neto iznos koji je dobila iz europskog proračuna u odnosu na uplaćena sredstva popeo bi se na više od 30 milijardi eura.
Na pitanje je li realno očekivati da se dogovor o višegodišnjem financijskom okviru postigne do kraja ove godine, Plenković je rekao da je Hrvatskoj puno važnije postići kvalitetan dogovor, nego nekakav zadani kalendar.
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa inzistirao je da se dogovor postigne do kraja ove godine, kako bi se tijekom sljedeće godine izglasali svi zakonodavni akti, što je nužan uvjet kako bi se osiguralo da financiranje EU-a stigne do korisnika bez prekida od 1. siječnja 2028.
Međutim, u nacrtu zaključaka više se kao rok ne spominje kraj ove godine, nego potreba da se dogovor postigne “pravodobno”. Jedan od razloga za žurbu jest i to što se nekoliko europskih zemalja održavaju izbori, čiji bi ishodi mogli dodatno zakomplicirati dogovor, naročito ako u Francuskoj pobijedi Marine Le Pen, čelnica krajnje desnog Nacionalnog okupljanja.
Plenković kaže da Hrvatska osim što se zauzima za očuvanje sredstava za poljoprivredu i koheziju želi da se osigura i dovoljno sredstava za konkurentnost i za program Globalna Europa, koji namijenjen za razvojnu pomoć trećim zemljama.
Zbog preopširnog dnevnog reda i važnosti tema, predsjednik Europskog vijeća Costa odlučio je da se ovaj samit umjesto u jednom danu protegne na dva dana. Osim proračuna na dnevnom redu su cijene energije, gospodarska konkurentnost, obrana, potpora Ukrajini, proširenje, migracije.
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