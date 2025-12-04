Plenković: Papinska diplomacija inspirira političke čelnike i obične građane

"Godine 2011. ovdje je otkrivena spomen-ploča u čast hrvatskom isusovačkom znanstveniku Ruđeru Josipu Boškoviću, naglašavajući dugogodišnje akademske i kulturne veze Hrvatske sa Svetom Stolicom. Bošković, kojeg je papa Benedikt XVI. pohvalio kao primjer skladnog jedinstva vjere i razuma, utjelovio je rijetku sintezu analitičke strogosti i duhovne dubine. On ostaje simbol plodnog susreta između znanosti, duhovnosti i ljudske znatiželje", poručio je predsjednik Vlade.