PREMIJER U RIMU
Plenković: Papinska diplomacija inspirira političke čelnike i obične građane
Papinska diplomacija, duboko predana mirnom rješavanju sukoba, trajni je izvor inspiracije za političke čelnike i obične građane, rekao je premijer Andrej Plenković na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.
"U vrijeme kada se naš svijet suočava s dubokom nestabilnošću - obilježenom sukobima, humanitarnim krizama i erozijom povjerenja u multilateralne institucije - moralni glas Svetog Oca i diplomacija Svete Stolice i dalje nadahnjuju mir, pravdu i ljudsko dostojanstvo", poručio je premijer.
U sklopu službenog posjeta Svetoj Stolici, premijer je održao predavanje na sveučilištu Gregoriana u kojem je analizirao turbulentnu sadašnjost te iznio promišljanja o kolektivnoj odgovornosti za oblikovanje mirne, sigurne i prosperitetne budućnosti.
Globalni autoritet postaje sve više multipolaran, potaknut brzim usponom novih središta ekonomske i političke gravitacije. "U tom kontekstu, papinska diplomacija - duboko posvećena mirnom rješavanju sukoba - ostaje trajni izvor inspiracije i za političke vođe i za obične građane".
Istaknuo da je Gregorijanski kolegij, kao crkvena, papinska i isusovačka institucija, stoljećima oblikovao intelektualni život, moralnu imaginaciju i diplomatsku praksu.
Govorio je i o povijesnom dijalogu Hrvatske sa Svetom Stolicom, podsjetivši da je Hrvatska više od trinaest stoljeća utkana u tkivo zapadnog kršćanstva.
Danas Hrvatska i Sveta Stolica dijele ne samo zajedničku duhovnu baštinu, već i duboku predanost ljudskom dostojanstvu, izgradnji mira i kulturnim vrijednostima koje definiraju Europu, kazao je premijer.
"Europska unija - najambiciozniji politički projekt kontinenta - najjasniji je dokaz da je pomirenje moguće kroz zajedničke institucije, solidarnost i zajednički cilj.
Iako nesavršena, Europska unija ostaje najuspješniji mirovni projekt na svijetu i dokaz da diplomacija može preoblikovati povijest", poručio je.
Naglasio je da Hrvatska snažno zagovara europsku perspektivu zemalja jugoistočne Europe, uvjerena da je to bitno za mir i stabilnost diljem kontinenta pozdravivši pozornost koju Sveta Stolica posvećuje ovom važnom strateškom cilju.
Uloga Papinskih sveučilišta
Kada je riječ o ideji mira, premijer je kazao kako Papinsko sveučilište Gregoriana - i druga papinska sveučilišta - igraju jedinstvenu i nezamjenjivu ulogu.
"Godine 2011. ovdje je otkrivena spomen-ploča u čast hrvatskom isusovačkom znanstveniku Ruđeru Josipu Boškoviću, naglašavajući dugogodišnje akademske i kulturne veze Hrvatske sa Svetom Stolicom. Bošković, kojeg je papa Benedikt XVI. pohvalio kao primjer skladnog jedinstva vjere i razuma, utjelovio je rijetku sintezu analitičke strogosti i duhovne dubine. On ostaje simbol plodnog susreta između znanosti, duhovnosti i ljudske znatiželje", poručio je predsjednik Vlade.
Dodao je da diplomanti ove institucije nastavljaju tradiciju koja diplomaciju ne promatra samo kao pregovaranje, već kao službu čovječanstvu.
Predsjednik hrvatske vlade započeo je u četvrtak službeni posjet Svetoj Stolici sastankom s državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH.
Plenkovića će sutra primiti papa Lav XIV.
