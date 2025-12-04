Oglas

Sutra ga prima papa Lav XIV.

Plenković se sastao s Parolinom, poznato o čemu su razgovarali

Hina
04. pro. 2025. 16:05
12.05.2022., Zagreb - Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic sastao se s drzavnim tajnikom Svete Stolice Pietrom Parolinijem, prigodom njegova posjeta Hrvatskoj. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL / Ilustracija

Premijer Andrej Plenković i vatikanski državni tajnik, kardinal Pietro Parolin, pozvali su u četvrtak u Vatikanu na pravedan mir u Ukrajini i ravnopravnost svih triju naroda u BiH.

Razgovarali o okončanju rata u Ukrajini i jugoistočnoj Europi

Predsjednik hrvatske vlade započeo je u četvrtak službeni posjet Svetoj Stolici sastankom s državnim tajnikom, kardinalom Pietrom Parolinom s kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima, okončanju rata u Ukrajini te o europskoj perspektivi država jugoistočne Europe s naglaskom na BiH.

Plenković i Parolin istaknuli su važnost što skorijeg okončanja rata u Ukrajini i postizanja pravednog, održivog mira koji će jamčiti ukrajinski suverenitet i temeljna načela međunarodnog prava.

Nagalsili su i potrebu pružanja jasne europske perspektive državama jugoistočne Europe, s naglaskom na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj je ključno osigurati ravnopravnost triju konstitutivnih naroda.

Tijekom razgovora potvrđeni su izvrsni odnosi Hrvatske i Svete Stolice te kontinuirani dijalog hrvatske vlade i HBK o svim važnim pitanjima za Katoličku Crkvu i vjernike u Hrvatskoj.

Premijer je također izvijestio kardinala Parolina o aktivnostima koje vlada provodi na obnovi sakralnih objekata nakon potresa, osobito na obnovi zagrebačke katedrale.

Plenkovića će sutra primiti papa Lav XIV. 

