Plenković se hvali kreditnim rejtingom, Milanović kritizira iako je prije govorio drukčije. Fižulić: "Obojica su u pravu"

"U pravu su i jedan i drugi, svaki na svoj način. Nažalost, činjenica je da je kreditni rejting izgubio izravnu poveznicu s iznosom kamata koje država, a onda i gospodarski subjekti te sami građani plaćaju bankama i onima koji im posuđuju novac. Dovoljno je pogledati preglede kreditnih rejtinga i vidjeti kamatne stope na nacionalni dug ili kompanijske dugove i nećete naći tu poveznicu. Kamatna stopa ovisna je o cijelom nizu faktora, a ne samo o tome je li neka agencija dala A ili B nekoj zemlji. U tom smislu Milanović je u pravu."