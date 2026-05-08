PLENKOVIĆ VS. SOKOL
Što se to događa u HDZ-u? Puhovski: "Odmah se krenulo na tešku artiljeriju..."
HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol optužio je stranačke kolege na čelnim pozicijama da su vršili pritisak na njegovu ženu. Ana Župić Sokol prije nekoliko se mjeseci natjecala za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a, a zatim odustala dan uoči izbora. Danas je stigao i odgovor Andreja Plenkovića. Što se to događa u HDZ-u?
Europarlamentarac Tomislav Sokol jučer je za Jutarnji list otkrio da je njegova supruga od kandidature odustala zbog pritisaka "iz vrha HDZ-a", podigavši priličnu buku.
"Pojedinci iz Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a mislili su da čine dobro stranci tako što pokušavaju onemogućiti pluralizam i svesti demokratske izbore na aklamaciju. Ne mislim da je to put kojim HDZ treba ići, neovisno radi li se o mojoj supruzi ili bilo kome drugome. HDZ ima sjajnih ljudi, a stranka može dugoročno prosperirati samo ako njima, kao i onima koji dolaze u novoj generaciji, daje priliku da pokažu koliko znaju i mogu. To su ljudi na nekim od čelnih pozicija, dakle nisu obični članovi HDZ-a. Jesu li oni pritiske radili za svoj račun ili su možda mislili da će se tako nekome dodvoriti, ja to ne mogu znati niti bih spekulirao", izjavio je Sokol za Jutarnji list.
Danas mu je odgovorio čelnik stranke, premijer Andrej Plenković. "Čini mi se da se kolega, koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik jer smo Šuica i ja prepustili mandate, treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu", kazao je.
Premijer kaže da Sokol nije politički zreo, a čini se, ni zahvalan na prepuštenoj poziciji. "Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne vidljivost u bilo kojoj stranci, a osobito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, to nije put. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može domah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u", poručio je.
No, što ove javne optužbe govore u situaciji unutar stranke? Analitičar Žarko Puhovski tvrdi da je sve samo povod za sukob o budućnosti HDZ-a.
"Indikativno je to da se jedna žena kandidatkinja pojavljuje ovdje zapravo samo kao povod za sukobe među onima na muškoj strani koji bi htjeli promijeniti situaciju u stranci, odnosno tomu da je gospodin Sokol jedan od onih koji su izgleda shvatili da je pomalo došlo vrijeme da se postojeći red stvari dovede u pitanje", rekao je za N1.
A pitanje je, ističe Puhovski, što će biti s HDZ-om nakon Plenkovića. "Odmah se krenulo na tešku artiljeriju, ako nećeš ideš doma, imamo mi drugog na tvoje mjesto, a i ti zapravo nisi izabran nego si dobio privilegiju da zamijeniš mene, odnosno gospođu Šuicu. Rekao mu je sve ovisi o meni, nastaviš li tako, ostat ćeš bez moje podrške, to znači da ostaješ bez karijere", naglasio je.
Ostatak stranačkih kolega, barem zasad, šuti, a Sokol se u popodnevnim satima petka oglasio o premijerovim komentarima.
Poručio je da mu je razumljivo što Plenković želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. "Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan", odgovorio je Sokol Plenkoviću.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare