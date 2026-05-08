Sokol: Plenković i ja dijelimo isti sentiment, u interesu stranke bio sam poprilično suzdržan

Europarlamentarac Tomislav Sokol (HDZ) rekao je u petak da mu je razumljivo što predsjednik stranke Andrej Plenković želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar, da je snažan HDZ i njegova želja te da Plenković ima njegovu podršku u razvoju konzervativnog HDZ-a.
"Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo isti sentiment jer sam i ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan", uzvratio je Sokol Plenkoviću koji mu je rekao da se treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu kad se požalio u medijima da mu je supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju Zajednice žena HDZ-a Zagreba zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u.
Plenković je Sokolu poručio i da neutemeljeno kritiziranje kolega iz gradske organizacije nije neki način za političko jačanje vidljivosti unutar stranke te da, ako mu nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti dužnost.
Sokol mu je pak odgovorio da je snažni i nepobjedivi HDZ i njegova želja te da radom na Zakonu o kritičnim lijekovima, koji će transformirati EU tržište lijekova, i na Zakonu o ubrzanju industrije, koji je trenutno najvažniji zakonski prijedlog na EU agendi, pridonosi HDZ-u i ugledu stranke u europskim institucijama.
"Posebno me raduje to što predsjednik nije imao pritužbi na programatske stvari u mom intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu", poručio je Sokol.
