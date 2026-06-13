"otvoren za sve"
Trump najavio potpisivanje sporazuma u subotu: "Ako proces ne uspije, imamo konačnu alternativu"
Američki predsjednik Donald Trump objavio je na Truth Socialu da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra.
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Da će elektroničko potpisivanje biti održano sutra, ranije danas rekli su i iz ključnog posrednika Pakistana, no Iran je ustvrdio da iako bi se potpisivanje moglo dogoditi u narednim danima, neće se dogoditi sutra, piše SkyNews.
Upozorenje o "konačnoj alternativi"
Nakon potpisivanja, Trump je rekao da će Hormuški tjesnac odmah biti "otvoren za sve".
"Radujemo se suradnji s Iranom i cijelim Bliskim istokom, dugo u budućnosti. Nadamo se da će se cijeli proces odvijati brzo, lako i glatko. Ako ne uspije, imamo konačnu alternativu, nadamo se da se više nikada neće koristiti!", dodao je.
"Naš odnos s Iranom je puno drugačiji i bolji od onoga što su imale prethodne administracije. Za razliku od Obaminih stotina milijardi dolara uplata njima, uključujući 1,7 milijardi dolara, nikakav novac neće biti predan drugima", poručio je Trump u objavi.
Dodao je da će u odgovarajuće vrijeme, kad sve bude mirno, Amerikanci ući i "uzeti nuklearnu prašinu, zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama".
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