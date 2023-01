Podijeli :

Izvor: N1

Političke aktualnosti u Newsroomu je komentirala saborska zastupnica i liderica Nove ljevice Ivana Kekin.

Euro je postao službena valuta, cijene divljaju, a Vlada se čudi iako su mnogi stručnjaci upozoravali upravo na takav scenarij. Kekin tvrdi da se Vlada nema pravo čuditi.

“Odgovornost je direktno na premijeru Andreju Plenkoviću i na Vladi. Kada se donosio Zakon o euru, cjelokupna oporba tražila je da se ozbiljnije pripremi, govorili smo o crnim listama predlagali amandmane. Minsitar Zdravko Marić se tada smijao ideji crnih lista. Jednostavno su ignorirali situaciju do sada, sada se čude, a sada je kasno”, rekla je Kekin.

Vlada sada onima koji su neopravdano digli cijene prilikom konverzije prijeti inspekcijama i kaznama.

Šef HUP-a: Jako je opasno kontrolirati i planski nametati cijene! Mrak Taritaš: Paladina je lisica instalirana u kokošinjcu

“Mislim da je to prijetnja u prazno. Niti da će se uvoditi sankcije. Da se htjelo tome pristupiti, pa nismo prva zemlja koja je uvela euro, vidjeli smo u Sloveniji kako su se oni štitili od poskupljenja. Nije bilo političke volje. Ovo je prazna priča u smislu smirivanja građana ili davanje dojma da se radi. Da se htjelo nešto napraviti bilo je prostora kroz cijelu prošlu godinu”, smatra Kekin.

Premijer je rekao trgovcima, ugostiteljima i drugima da imaju rok do petka da vrate cijene. Neće se dogoditi ništa, smatra Kekin.

“Nažalost, hrvatski su građani dobili još jednu pljusku. Cijene rastu, plaće ne tim tempom, inflacija se ne smanjuje, što će se dogoditi, vidjet ćemo. Već sad vidimo da ljudi masovno prelaze preko granice pa će to možda ponukati neke od onih koji su podigli cijene da ih spuste”, rekla je Kekin.

“Plenković će morati dati neka velika obećanja budućem ministru, nekako ga namamiti”

Vrući krumpir je i obnova. Prema neslužbenim informacijama, ministar graditeljstva Ivan Paladina je na izlaznim vratima Banskih dvora. Hoće li on biti “Pedro” za sporu obnovu.

“Vjerojatno je to ideja premijera, ali ne vjerujem tko bi nasjeo na to. Sve je isto jer je premijer čitavo vrijeme isti. Kad je dolazio Paladina, naglašavili smo da on ne može riješiti problem, bio je Horvat prije… Paladina nije uzrok, uzrok je premijer Plenković i to što njemu obnova očito nije politički prioritet”, rekla je Kekin.

Smatra da nije stvar u tome tko je, odnosno tko će biti ministar.

“Mislim da to ne ovisi o novoj osobi, nego političkoj volji prije svega premijera. Zanima me doista tko će biti taj koji će pristati na tu poziciju. Vidjeli smo i kod Paladine da je imao izazov naći kandidata, čekalo se tjednima. Mislim da će morati dati neka velika obećanja budućem ministru, nekako ga namaiti. Mislim da će morati pokucati na mnoga vrati da bi našao nekoga tko bi došao na to mjesto”, rekla je Kekin.

Slučaj Kongo: Ispada da nijedno naše ministarstvo nema veze s međunarodnim posvajanjima

Osmero Hrvata osumnjičenih za trgovinu ljudima zatražilo je u utorak pred sudom u Zambiji da ih se pusti uz jamčevinu i omogući obrana sa slobode, o čemu će sud odlučivati u četvrtak, potvrdio je MVEP.

Četiri hrvatska para uhićena su i pritvorena početkom prosinca zbog sumnje u vjerodostojnost dokumenata o posvojenju četvero maloljetne djece iz DR Konga.

“Mislim da je važno reći da su ti parovi dobili odluku hrvatskih sudova o posvajanju te djece. Na temelju toga je MUP izdao dokumente za djecu. Ti ljudi nisu imali nikakvog razloga misliti da čine nešto krivo. Ispalo je očito da hrvatska država, koja bi trebala pružati sigurnost, infrastrukturu građanima, ne posjeduje niti minimalnu infrastrukturu kad dođe do međunarodnih posvojenja. Očito ne postoje nikakvi pravilnici i to je dovelo do toga da su ovi ljudi u toj izrazito neugodnoj situaciji. Ono što rade pojedini akteri u prostoru, koriste i sudbinu te djece koja su hrvatski državljani za političke obračune i za širenje transfobije i slično, to je najveće političko dno koje smo vidjeli”, rekla je Kekin.

“Zapravo je ispalo da niti jedno od naših ministarstava s međunarodnim posvojenjima nema nikakve veze. Kongo nije zemlja potpisnica Konvencije, MUP samo izda dokumente na temelju odluke suda i to je to. To je toliko neuređeno i toliko su ljudi koji idu u međunarodno posvojenje prepušteni sami sebi. Ja sam sigurna da su ti ljudi išli s iskrenim namjerama, uvjereni da sve rade kako je propisano”, zaključila je zastupnica Nove ljevice.

