Plenkovićeva čestitka povodom Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota: "Sretna vam nova 5787."

"Neka vam ovaj veliki blagdan novog početka i obnove donese obilje zdravlja, radosti i uspjeha, a naredni dani budu ispunjeni mirom i veseljem te vjerskim i obiteljskim zajedništvom. Sretna vam nova 5787. godina“, stoji na kraju čestitke predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.