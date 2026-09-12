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'Lešana tova tikatevu'

Plenkovićeva čestitka povodom Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota: "Sretna vam nova 5787."

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Hina
|
12. ruj. 2026. 11:19
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PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković uputio je u subotu čestitku građanima židovske vjeroispovijesti u povodu blagdana Roš Hašane, Jom Kipura i Sukota, sa željom da im naredni dani budu ispunjeni mirom i veseljem te vjerskim i obiteljskim zajedništvom.

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"Uime Vlade i osobno svim vjernicama i vjernicima židovske vjeroispovijesti u Hrvatskoj od srca čestitam predstojeće blagdane Roš Hašanu, Jom Kipur i Sukot", stoji u čestitki.

U nadolazećoj novoj godini zaželio im je svako dobro uz tradicionalnu izreku 'Lešana tova tikatevu'.

"Neka vam ovaj veliki blagdan novog početka i obnove donese obilje zdravlja, radosti i uspjeha, a naredni dani budu ispunjeni mirom i veseljem te vjerskim i obiteljskim zajedništvom. Sretna vam nova 5787. godina“, stoji na kraju čestitke predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

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Teme
andrej plenković nacionalne manjine roš hašana vlada andreja plenkovića židovi

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