Koordinacija židovskih općina: Ogorčeni smo zbog skandaloznog skupa u Saboru

Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj izrazila je u petak ogorčenje i zabrinutost zbog održavanja skandaloznog okruglog stola o žrtvama Jasenovca u Hrvatskom saboru, poručivši da su "protiv relativizacije ustaštva i povijesnog revizionizma”.
Otvoreno relativiziranje ustaškog režima
Ogorčenje i zabrinutost Koordinacija je izrazila zbog činjenice da je Sabor, kao najviše predstavničko tijelo RH, omogućio održavanje događaja koji otvoreno relativizira zločine ustaškog režima i vrijeđa uspomenu na žrtve jednog od najstrašnijih logora smrti u Europi.
"Hrvatski sabor, kao simbol državnosti i demokracije, mora biti prostor koji poštuje temeljne civilizacijske vrijednosti, antifašizam i istinu o povijesti, pridržavati se se Ustava RH i zakonskih odredbi izglasanih u Saboru RH”, poručila je Koordinacija u otvorenom pismu.
Umjesto toga, ukazuje Koordinacija, dopustilo se da se upravo u tim prostorima širi revizionizam, da se pokušava umanjiti razmjere zločina i opravdati zločinačku ideologiju koja je iza sebe ostavila desetke tisuća ubijenih Srba, Židova, Roma po rasnim zakonima iste tvorevine, Hrvata antifašista, i svih onih koji su ubijeni jer se nisu slagali s istoimenom tvorevinom.
Sramotno je da su skupu nazočili pojedini saborski zastupnici
"Sramotno je i uznemirujuće da pojedini saborski zastupnici ne samo da nisu osudili takav skup, već su ga i podržali ili njemu prisustvovali.
Time su poslali poruku da u Hrvatskoj i dalje postoji politička volja za rehabilitacijom ustaštva - ideologije koja je u suprotnosti sa svakim oblikom ljudskog dostojanstva i demokratskih načela”, ocjenjuje Koordinacija.
Žrtve Jasenovca zaslužuju mir, pijetet i istinu - ne stalne napade, ne prekrajanje činjenica i ne ponižavanje njihove patnje, poručili su iz Koordinacije. "Svaki pokušaj da se ospori razmjer zločina NDH predstavlja ne samo povijesni falsifikat, nego i moralnu i civilizacijsku sramotu za Republiku Hrvatsku”, naglašavaju.
Sve odgovorne institucije, saborske zastupnike, akademsku zajednicu i građane pozvali su da se "jasno i nedvosmisleno odupru relativizaciji ustaštva i da obrane temeljne vrijednosti antifašizma na kojima počiva suvremena Europa - i sama Republika Hrvatska".
"Sjećanje na žrtve Jasenovca nije samo pitanje prošlosti, nego i našeg kolektivnog morala i odgovornosti prema budućim generacijama. To je pitanje čovječnosti”, poručuje Koordinacija u otvorenom pismu kojeg potpisuje njezin predsjednik i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.
