Koordinacija židovskih općina: Ogorčeni smo zbog skandaloznog skupa u Saboru

Umjesto toga, ukazuje Koordinacija, dopustilo se da se upravo u tim prostorima širi revizionizam, da se pokušava umanjiti razmjere zločina i opravdati zločinačku ideologiju koja je iza sebe ostavila desetke tisuća ubijenih Srba, Židova, Roma po rasnim zakonima iste tvorevine, Hrvata antifašista, i svih onih koji su ubijeni jer se nisu slagali s istoimenom tvorevinom.