Oglas

relativizacija ustaštva

Koordinacija židovskih općina: Ogorčeni smo zbog skandaloznog skupa u Saboru

author
Hina
|
31. lis. 2025. 14:28
Ognjen Kraus
N1

Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj izrazila je u petak ogorčenje i zabrinutost zbog održavanja skandaloznog okruglog stola o žrtvama Jasenovca u Hrvatskom saboru, poručivši da su "protiv relativizacije ustaštva i povijesnog revizionizma”.

Oglas

Otvoreno relativiziranje ustaškog režima

Ogorčenje i zabrinutost Koordinacija je izrazila zbog činjenice da je Sabor, kao najviše predstavničko tijelo RH, omogućio održavanje događaja koji otvoreno relativizira zločine ustaškog režima i vrijeđa uspomenu na žrtve jednog od najstrašnijih logora smrti u Europi.

"Hrvatski sabor, kao simbol državnosti i demokracije, mora biti prostor koji poštuje temeljne civilizacijske vrijednosti, antifašizam i istinu o povijesti, pridržavati se se Ustava RH i zakonskih odredbi izglasanih u Saboru RH”, poručila je Koordinacija u otvorenom pismu.

Umjesto toga, ukazuje Koordinacija, dopustilo se da se upravo u tim prostorima širi revizionizam, da se pokušava umanjiti razmjere zločina i opravdati zločinačku ideologiju koja je iza sebe ostavila desetke tisuća ubijenih Srba, Židova, Roma po rasnim zakonima iste tvorevine, Hrvata antifašista, i svih onih koji su ubijeni jer se nisu slagali s istoimenom tvorevinom.

Sramotno je da su skupu nazočili pojedini saborski zastupnici

"Sramotno je i uznemirujuće da pojedini saborski zastupnici ne samo da nisu osudili takav skup, već su ga i podržali ili njemu prisustvovali.

Time su poslali poruku da u Hrvatskoj i dalje postoji politička volja za rehabilitacijom ustaštva - ideologije koja je u suprotnosti sa svakim oblikom ljudskog dostojanstva i demokratskih načela”, ocjenjuje Koordinacija.

Žrtve Jasenovca zaslužuju mir, pijetet i istinu - ne stalne napade, ne prekrajanje činjenica i ne ponižavanje njihove patnje, poručili su iz Koordinacije. "Svaki pokušaj da se ospori razmjer zločina NDH predstavlja ne samo povijesni falsifikat, nego i moralnu i civilizacijsku sramotu za Republiku Hrvatsku”, naglašavaju.

Sve odgovorne institucije, saborske zastupnike, akademsku zajednicu i građane pozvali su da se "jasno i nedvosmisleno odupru relativizaciji ustaštva i da obrane temeljne vrijednosti antifašizma na kojima počiva suvremena Europa - i sama Republika Hrvatska".

"Sjećanje na žrtve Jasenovca nije samo pitanje prošlosti, nego i našeg kolektivnog morala i odgovornosti prema budućim generacijama. To je pitanje čovječnosti”, poručuje Koordinacija u otvorenom pismu kojeg potpisuje njezin predsjednik i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus.

Teme
NDH jasenovac ognjen kraus okrugli stol o žrtvama jasenovca revizionizam židovi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ