Požar kod Trogira: Vatrogasci uspjeli obraniti kuće, u pomoć im stigao i kanader

Županijski se vatrogasci proteklih dana bore sa brojnim požarima ne samo na kopnu već i na otocima. Samo je u Žednome na Čiovu i u Ivan Dolcu na Hvaru proteklih par dana izgorjelo nešto manje od 400 hektara trave, niskog raslinja, borove šume i vinograda, a u gašenju im nimalo na ruku ne ide ni bura koja puše.