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VINIŠĆE

Požar kod Trogira: Vatrogasci uspjeli obraniti kuće, u pomoć im stigao i kanader

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Hina
|
05. srp. 2026. 17:52
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18:32
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požar, Trogir
Dnevnik.hr

Vatrogasci sa šireg trogirskog područja, koji od 15:30 gase požar u Vinišću u općini Marina koji je potpomognut burom u jednom trenutku opasno zaprijetio kućama, uspjeli su obraniti sve objekte, tek je nekoliko fasada nagorjelo.

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Zapovjednik DVD Trogir Marin Buble za Hinu je izjavio kako je požar buknuo u popodnevnim satima pa su na teren izašli vatrogasci iz Marine. Kako je u međuvremenu zapuhala bura požar se brzo proširio na naseljeno područje u Vinišću kod Marine.

"Odmah smo reagirali i podigli sve postrojbe iz Trogira i Kaštela, a iz zraka su im pomagala i dva kanadera. Sada je situacija pod kontrolom. Trenutno smo raspoređeni oko kuća i saniramo teren. Par fasada na kućama je zacrnjeno, za sada niti jedna kuća nije izgorjela niti ima ozlijeđenih osoba", naglasio je Buble.

Vatra je zahvatila otvoreni prostor - travu, nisko raslinje, makiju i šumu.

Županijski se vatrogasci proteklih dana bore sa brojnim požarima ne samo na kopnu već i na otocima. Samo je u Žednome na Čiovu i u Ivan Dolcu na Hvaru proteklih par dana izgorjelo nešto manje od 400 hektara trave, niskog raslinja, borove šume i vinograda, a u gašenju im nimalo na ruku ne ide ni bura koja puše.

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Teme
požar trogir vatra vatrogasci

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