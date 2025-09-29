Oglas

Službe na terenu

FOTO / Požar na Kaptolu, centrom Zagreba odjekivale sirene, sukljao gusti dim

N1 Info , Hina
N1 Info , Hina
|
29. ruj. 2025. 08:17
29.09.2025., Zagreb - Vatrogasci izasli na intervenciju na adresu Kaptol 18 gdje je izbio pozar na dvorisnoj zgradi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Požar u Ulici Kaptol u Zagrebu planuo je u ponedjeljak ujutro, nešto prije 8 sati, a vatrogasci i dežurne službe su na terenu, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.

"Dojavu smo zaprimili oko 7,50 sati. Vatrogasci i dežurne službe su na mjestu događaja u Ulici Kaptol, gase požar te se utvrđuju okolnosti događaja", kratko su Hini naveli iz policije.

29.09.2025., Zagreb - Vatrogasci izasli na intervenciju na adresu Kaptol 18 gdje je izbio pozar na dvorisnoj zgradi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Kako prenose mediji, vatrena stihija zahvatila je manji stariji objekt, a gust dim dizao se desetak metara u vis. Vatrogasci su požar zaustavili prije nego što se proširio na krovište susjedne zgrade, a zbog sigurnosti su otvorili krovište i iz objekta uklonili plinsku i bocu s kisikom.

29.09.2025., Zagreb - Vatrogasci izasli na intervenciju na adresu Kaptol 18 gdje je izbio pozar na dvorisnoj zgradi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Požar je, prema neslužbenim informacijama, zahvatio i međukatne konstrukcije, no zaustavljen je prije širenja na tavan i krovište. 

Očevid će uslijediti nakon dovršetka intervencije.

29.09.2025., Zagreb - Vatrogasci izasli na intervenciju na adresu Kaptol 18 gdje je izbio pozar na dvorisnoj zgradi. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL
Teme
Kaptol Požar Zagreb

