FOTO / Požar na Kaptolu, centrom Zagreba odjekivale sirene, sukljao gusti dim

Požar u Ulici Kaptol u Zagrebu planuo je u ponedjeljak ujutro, nešto prije 8 sati, a vatrogasci i dežurne službe su na terenu, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke.
"Dojavu smo zaprimili oko 7,50 sati. Vatrogasci i dežurne službe su na mjestu događaja u Ulici Kaptol, gase požar te se utvrđuju okolnosti događaja", kratko su Hini naveli iz policije.
Kako prenose mediji, vatrena stihija zahvatila je manji stariji objekt, a gust dim dizao se desetak metara u vis. Vatrogasci su požar zaustavili prije nego što se proširio na krovište susjedne zgrade, a zbog sigurnosti su otvorili krovište i iz objekta uklonili plinsku i bocu s kisikom.
Požar je, prema neslužbenim informacijama, zahvatio i međukatne konstrukcije, no zaustavljen je prije širenja na tavan i krovište.
Očevid će uslijediti nakon dovršetka intervencije.
