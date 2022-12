Podijeli :

Samane Riehani, Iranka koja se kao tinejdžerica morala udati u dogovorenom braku, u Hrvatsku je pobjegla od nasilnog muža i zlostavljanja nakon što je shvatila da bi je muž mogao ubiti, ali i kako bi svoje troje djece spasila od takve sudbine. U Newsnightu je ispričala svoju priču i otkrila kako njezine sestre još uvijek žive u Iranu.

Samane Riehani nije optimistična oko najava iranskih vlasti da se ukida Policija za moral i čudoređe:

“Mislim da to nije istina jer sve više žena ubijaju na ulicama Irana i zatvaraju sve više ljudi. Možda nema policije, ali ima drugih organizacija koje rade isti posao.”

Smatra da će biti potrebno puno vremena da se nešto promijeni: “U Iranu već tri mjeseca traju prosvjedi jer policija previše ljudi ubija po ulicama. Mislim da treba puno vremena da se nešto promijeni jer sad je diktatura, nema interneta, žene se ne slušaju ništa što kažu. Sve zemlje moraju pomoći ženama u Iranu. Sad više i pomažu. Tri dana nisu radili dućani, ljudi su kod kuće jer ne vole režim. Malu djecu ubijaju i tuku.”

“Bez ljubavi ništa”

Samane u Iranu ima još šest sestara. “Malo se čujemo jer internet nije dobar. Nije im baš dobro, nisu mirne. Stalno mislim na sestre. Nekad ne spavam noću, provjeravam mobitel odmah ujutro da vidim ima li što novo. Jako se bojim. Ne samo na Irance, nego je i puno Iranaca u drugim zemljama. Primjerice u Njemačkoj ubijaju ljude nožem, i ja moram paziti, svi moramo paziti. Izlaganje u javnosti bi me moglo skupo stajati. U Iranu nema Facebooka, samo Instagram. Jako sam tužna zbog sestara jer su zatvorene u kući. Muževi ih zatvore jer ne vole da idu van”, istaknula je.

Kći njezine sestre već je više puta bila u zatvoru jer zadnja tri mjeseca sudjeluje u prosvjedima za prava žena.

“Kći moje sestre ima 17 godina, više puta je zatvorena i tukli su je. Sad je slobodna, ali ju je tata zatvorio kod kuće. Ona ne voli hidžab pa je zatvori policija. Puno su je tukli. Kad je platila, pustili su je, ali sad ju je opet tata zatvorio u kuću. On odlučuje smije li van. Želim da muškarci i žene budu ravnopravni”, kaže Samane.

Njezin muž, osim što je nju tukao, htio je dogovoriti brak za njihove maloljetne kćeri blizanke koje su tad imale samo osam godina.

“Nažalost, da. Moj tata je tukao mamu, mene je muž jako tukao. Ne želim da moje kćeri prođu ono što sam ja. Nisam htjela pokazati mužu da se bojim. Želim da djeca završe fakultet, zaljube se i vjenčaju. Bez ljubavi ništa”, opisuje hrabra Iranka.

Za sebe ne traži ljubav, ali nije prestala vjerovati u nju: “Vidjet ćemo, ali teško je. U Hrvatskoj je teško naći ljubav. Bojim se muškaraca, ne znam koji ima dobro srce, a koji ne. Radim puno, imam frizerski salon, djeca i škola, ali život bez ljubavi nije baš dobar.”

“Sestra u Iranu pleše kad je nitko ne vidi”

Samane je kao mnoge druge Iranke nosila hidžab, no po dolasku u Hrvatsku je prestala s tom navikom. “Želim slobodniji život za sve. Ne volim hidžab. Jako volim ples i muziku, a to žena u Iranu ne smiju. Sestra pleše kad je nitko ne vidi. U Hrvatskoj vidim žene na biciklu, bez marame, slobodne kao leptir, zašto ja ne bih mogla? Poštujem tko nosi hidžab, ali ja to ne volim.”

Otkriva da i dan-danas, kad razgovara s tatom u Iranu, preko videopoziva stavi hidžab. Pred mamom i sestrama ne mora, ali pred tatom koji je udaljen tisućama kilometara, i dalje pokriva kosu. “On je ljut inače ako ga nemam”, kaže.

Također, otkriva da joj obitelj ne zna gdje živi.

“Moja obitelj ne zna gdje živim, u kojoj zemlji. Imam prijatelja iz Švedske koji prima poštu za mene. Moji mi znaju poslati šafran, ali u Švedsku, a oni mi šalju u Hrvatsku. Moram biti sigurna pa moram paziti. Teško mi je, imam djecu, moram na sve paziti. U Hrvatskoj mi je jako dobro. Ne znam što kažu drugi, ali meni je sve bilo super. Policajci su mi pomogli. Djeca su odlična u školi, sin i dvije curice blizanke. Govore hrvatski. Tužna sam zbog žena u Iranu, ali zbog djece moram biti pozitivna.”

