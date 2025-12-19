Koliko će Hrvati izdvojiti za poklone?

Većina građana planira zadržati razinu prošlogodišnje potrošnje za božićne poklone, a veliku ulogu pri kupnji i dalje ima kupnja putem interneta, pokazalo je istraživanje magazina Ja Trgovac i agencije Hendal objavljeno u petak.
Istraživanje je pokazalo da ukupno 83 posto građana planira kupnju božićnih poklona, što je stabilan udio kakav je bilježen i prošlih godina.
Pritom će trećina ispitanika, njih 33 poto, potrošiti do 50 eura za tu namjenu, a njih 29 posto izdvojit će dvostruko više, do 100 eura. Više od toga planira potrošiti petina hrvatskih građana, pri čemu će njih 14 posto za poklone izdvojiti do 200 eura, a više od 200 eura njih šest posto.
Rezultati istraživanja su pokazali i da će nešto više od dvije trećine ispitanika, njih 70 posto, za kupnju poklona potrošiti jednako kao i lani, što je skok u odnosu na prošlu godinu kada je to izjavilo 54 posto ispitanika. Njih 21 posto je navelo da će ove godine smanjiti svoje izdatke za poklone, a 10 posto da će ih povećati.
Osam posto građana će na zimovanje, pad u odnosu na lani
Putem interneta barem dio poklona planira kupiti 58 posto građana. Pritom je za četiri od deset građana, njih 38 posto, kupnja poklona "čisto zadovoljstvo", što je ipak primjetno manje od 46 posto u prošlogodišnjem istraživanju, dok za ostalih šest od deset građana to predstavlja stres ili kombinaciju stresa i zadovoljstva.
U okviru istraživanja htjelo se doznati i planiraju li građani ove godine ići na skijanje ili zimovanje. Da će se prepustiti zimskim zadovoljstvima istaknulo je osam posto građana, što je značajan pad u usporedbi s prošlom godinom kada je na ovo pitanje potvrdno odgovorilo 13 posto hrvatskih građana, navodi se u priopćenju JaTrgovca.
Istraživanje je provedeno tijekom studenog na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina.
