Koliko će Hrvati izdvojiti za poklone?

Rezultati istraživanja su pokazali i da će nešto više od dvije trećine ispitanika, njih 70 posto, za kupnju poklona potrošiti jednako kao i lani, što je skok u odnosu na prošlu godinu kada je to izjavilo 54 posto ispitanika. Njih 21 posto je navelo da će ove godine smanjiti svoje izdatke za poklone, a 10 posto da će ih povećati.