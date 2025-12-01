"SITNE VARKE"
Trgovci rade i ovo, a mi toga često nismo ni svjesni: Kupac otkriva razloge koji stoje iza takvih praksi
Društvene mreže pokazale su se vrlo korisnima kada je riječ o razotkrivanju raznih "sitnih nečistoća“ koje su, recimo, na granici prihvatljivog. Ne radi se o kaznenim djelima, već o možda pomalo upitnim praksama.
Oglas
Tako je jedan korisnik, koji je inače studirao arhitekturu i dizajn, otkrio koliko se promišljanja krije iza uređenja interijera supermarketa. Sve s ciljem da potrošimo (i kupimo) više nego što smo planirali.
Profinijena psihološka taktika
Jeste li se ikad pitali zašto se (gotovo) uvijek morate prošetati kroz cijelu trgovinu da biste došli do mlijeka i jaja? Ispostavlja se da iza toga stoji prilično lukav razlog. Reeves Connelly, koji je studirao na Institutu Pratt, podijelio je svoja zapažanja o psihološkim taktikama i marketinškim strategijama kojima supermarketi usmjeravaju tvoje iskustvo kupovine, piše metropolitan.si.
"Količina promišljanja uloženog u dizajn trgovina prehrambenim proizvodima, iz psihološke i marketinške perspektive, stvarno je nevjerojatna. Trgovine stavljaju odjel s voćem i povrćem odmah na ulaz kako bi kupac prvo uzeo nešto zdravo i onda se osjećao manje krivim kada kasnije posegne za nezdravim grickalicama“, upozorava Connelly.
@reevcon
the amount of thought that goes into grocery store design, from a psychological and marketing standpoint, is absolutely wild♬ original sound - Reeves Connelly
A što je s osnovnim namirnicama…
Što je s osnovnim potrepštinama poput mlijeka i jaja? One su namjerno smještene na suprotan kraj trgovine. Reeves je objasnio logiku: "Možda ste primijetili da su osnovni proizvodi, poput mlijeka i jaja, namjerno postavljeni skroz straga u trgovini, tako da morate proći kroz druge odjele da biste do njih došli.“ Dodao je: "Na krajeve polica često postavljaju nezdrave grickalice i slatka pića kako bismo se na njih ‘slučajno sjetili’ tijekom puta do osnovnih namirnica i ubacili ih u kolica.“ Zanimljivo je i to da dizajneri ne ciljaju samo odrasle – razmišljaju i o najmlađim kupcima.
A što s onima najmlađima?
"Jedan od načina kako te navode da potrošiš više jest taj da na police sa žitaricama postave one s najviše šećera baš na visinu dječjih očiju, pa će ih djeca vjerojatnije zgrabiti, dok su zdraviji proizvodi postavljeni visoko gore“, dodao je Reeves.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas