Trgovci rade i ovo, a mi toga često nismo ni svjesni: Kupac otkriva razloge koji stoje iza takvih praksi

Što je s osnovnim potrepštinama poput mlijeka i jaja? One su namjerno smještene na suprotan kraj trgovine. Reeves je objasnio logiku: "Možda ste primijetili da su osnovni proizvodi, poput mlijeka i jaja, namjerno postavljeni skroz straga u trgovini, tako da morate proći kroz druge odjele da biste do njih došli.“ Dodao je: "Na krajeve polica često postavljaju nezdrave grickalice i slatka pića kako bismo se na njih ‘slučajno sjetili’ tijekom puta do osnovnih namirnica i ubacili ih u kolica.“ Zanimljivo je i to da dizajneri ne ciljaju samo odrasle – razmišljaju i o najmlađim kupcima.