"SITNE VARKE"

Trgovci rade i ovo, a mi toga često nismo ni svjesni: Kupac otkriva razloge koji stoje iza takvih praksi

N1 Hrvatska
01. pro. 2025. 22:53
Pexels/Ilustracija

Društvene mreže pokazale su se vrlo korisnima kada je riječ o razotkrivanju raznih "sitnih nečistoća“ koje su, recimo, na granici prihvatljivog. Ne radi se o kaznenim djelima, već o možda pomalo upitnim praksama.

Tako je jedan korisnik, koji je inače studirao arhitekturu i dizajn, otkrio koliko se promišljanja krije iza uređenja interijera supermarketa. Sve s ciljem da potrošimo (i kupimo) više nego što smo planirali.

Profini­jena psihološka taktika

Jeste li se ikad pitali zašto se (gotovo) uvijek morate prošetati kroz cijelu trgovinu da biste došli do mlijeka i jaja? Ispostavlja se da iza toga stoji prilično lukav razlog. Reeves Connelly, koji je studirao na Institutu Pratt, podijelio je svoja zapažanja o psihološkim taktikama i marketinškim strategijama kojima supermarketi usmjeravaju tvoje iskustvo kupovine, piše metropolitan.si.

"Količina promišljanja uloženog u dizajn trgovina prehrambenim proizvodima, iz psihološke i marketinške perspektive, stvarno je nevjerojatna. Trgovine stavljaju odjel s voćem i povrćem odmah na ulaz kako bi kupac prvo uzeo nešto zdravo i onda se osjećao manje krivim kada kasnije posegne za nezdravim grickalicama“, upozorava Connelly.

@reevcon

the amount of thought that goes into grocery store design, from a psychological and marketing standpoint, is absolutely wild

♬ original sound - Reeves Connelly

A što je s osnovnim namirnicama…

Što je s osnovnim potrepštinama poput mlijeka i jaja? One su namjerno smještene na suprotan kraj trgovine. Reeves je objasnio logiku: "Možda ste primijetili da su osnovni proizvodi, poput mlijeka i jaja, namjerno postavljeni skroz straga u trgovini, tako da morate proći kroz druge odjele da biste do njih došli.“ Dodao je: "Na krajeve polica često postavljaju nezdrave grickalice i slatka pića kako bismo se na njih ‘slučajno sjetili’ tijekom puta do osnovnih namirnica i ubacili ih u kolica.“ Zanimljivo je i to da dizajneri ne ciljaju samo odrasle – razmišljaju i o najmlađim kupcima.

A što s onima najmlađima?

"Jedan od načina kako te navode da potrošiš više jest taj da na police sa žitaricama postave one s najviše šećera baš na visinu dječjih očiju, pa će ih djeca vjerojatnije zgrabiti, dok su zdraviji proizvodi postavljeni visoko gore“, dodao je Reeves.

trgovci trgovina

