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Policija ima važnu obavijest za više od 13.000 Hrvata
Sve osobne iskaznice s trajnim važenjem izdane prije 1. siječnja 2003. godine, prestat će važiti u poonedjeljak 3. kolovoza. Onima koji ne promijene svoje dokumente u zakonskom roku ili uopće nemaju osobnu iskaznicu prijete novčane kazne
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Za više od 13.000 građana koji imaju osobne iskaznice s trajnim važenjem izdane prije 1. siječnja 2003. godine, dobit će obavijest MUP-a na svoju kućnu adresu. Naime, njihove iskaznice prestaju vrijediti 3. kolovoza.
"Građanima će stići obavijest na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica te nakon te obavijesti su dužni javiti se u najbližu policijsku postaju radi podnošenja zahtjeva za novu osobnu iskaznicu", objasnio je za HRT voditelj Službe upravnih poslova Policijske uprave zagrebačke, Jurica Rožman.
Zaštita od krivotvorenja
Europska unija procijenila je da stare osobne iskaznice ne zadovoljavaju standarde zaštite od krivotvorenja. Stručnjaci ističu da su nove osobne iskaznice tehnološki naprednije.
"Najveće su razlike zapravo u zaštitnim elementima. Stara osobna iskaznica koja se počela izdavati 1991. godine ima vrlo mali broj zaštitnih elemenata u odnosu na ovu danas. Uz to, današnja osobna iskaznica ima i cijeli niz elektroničnih komponenti", rekao je direktor Sektora proizvodnje AKD-a, Blaž Sviličić.
Većina građana je svoje osobne iskaznice već zamijenila. No, otprilike 13.000 ljudi to tek treba učiniti. Stoga ih nadležne službe pozivaju da provjere datum izdavanja na svojim dokumentima, jer će oni uskoro postati nevažeći.
Kazne veće od cijena izdavanja
Za nepodnošenje zahtjeva za izradu nove osobne iskaznice u zakonskom roku, odnosno najkasnije 15 dana od dana isteka važenja prethodne propisana je novčana kazna od 66,36 eura, dok je kazna za potpuno neposjedovanje važećeg dokumenta od 390 do 590 eura.
Cijena izrade osobne iskaznice koja sadrži jedan ili dva certifikata iznosi 13,27 eura, dok je cijena osobne bez certifikata za osobe starije od 70 godina 9,29 eura. Izdavanje osobne iskaznice u roku od 10 dana nakon podnošenja zahtjeva košta 25,88 eura, a u roku od tri radna dana 66,36 eura, prenosi tportal.
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