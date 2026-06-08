Policija ima važnu obavijest za više od 13.000 Hrvata

"Građanima će stići obavijest na kućnu adresu gdje će biti objašnjeno na koji način se može izraditi nova osobna iskaznica te nakon te obavijesti su dužni javiti se u najbližu policijsku postaju radi podnošenja zahtjeva za novu osobnu iskaznicu", objasnio je za HRT voditelj Službe upravnih poslova Policijske uprave zagrebačke, Jurica Rožman.