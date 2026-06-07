Vozači, oprez!
Njemačka policija uvodi novu taktiku nadzora brzine
Policija u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija odustaje od dugogodišnje prakse javnog objavljivanja lokacija na kojima provodi kontrole brzine.
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Odluka je donesena jer nadležni smatraju da unaprijed najavljeni radari gube dio svoje svrhe, jer vozači znaju gdje ih očekuju kontrole pa prilagođavaju brzinu samo na tim dionicama.
Informacije o lokacijama radara policija je dosad redovito objavljivala na društvenim mrežama. Međutim, Ministarstvo unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Vestfalije potvrdilo je da se uvodi nova strategija usmjerena na dugoročnije poboljšanje sigurnosti u prometu, prenosi tportal.
Prema pisanju njemačkih medija, policijske uprave u Bochumu, Dortmundu i Lünenu već su prestale objavljivati podatke o mjestima na kojima se postavljaju kamere za nadzor brzine.
Umjesto informiranja vozača o lokacijama radara, policija će veći naglasak staviti na preventivne aktivnosti i edukativne kampanje.
Iz policije poručuju da žele izravnije doprijeti do vozača te ih podsjetiti da je upravo ljudski faktor jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća. Među najčešćim problemima ističu se neprilagođena brzina, nepoštivanje prometnih propisa i nepažnja tijekom vožnje.
Nova politika označava promjenu pristupa njemačke policije - manje upozorenja o radarima, a više nastojanja da vozači uspore i da ih se potakne na trajno odgovornije ponašanje u prometu.
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