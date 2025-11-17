Policija najavila zatvaranje ulica i snimanje okupljanja u Vukovaru

Uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, policija je najavila posebnu regulaciju prometa u gradu koja stupa na snagu sutra, 18. studenog.
Oglas
Uz to, radi osiguranja svih sudionika i posjetitelja, policijski službenici će snimati javna okupljanja od danas pa sve do 20. studenog, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.
Prometnice zatvorene od 7 do 18 sati
Privremena regulacija prometa bit će na snazi u utorak, 18. studenog, u vremenu od 7 do 18 sati. Za sav promet zatvara se dio Ulice Priljevo, od raskrižja s Ulicom Matice hrvatske prema središtu grada.
Također, promet će biti obustavljen i u sljedećim ulicama: I. Gundulića, kardinala A. Stepinca, Županijskoj, Frankopanskoj, N. Andrića, S. Radića, na Trgu Slavija te u Ulici bana Jelačića do raskrižja sa županijskom cestom Ž4152 (Ovčara).
Promet će se preusmjeravati na alternativne pravce. Iz policije preporučuju svim sudionicima u prometu da u navedenom razdoblju izbjegavaju spomenute dionice zbog očekivanih gužvi te savjetuju odabir alternativnih ruta koje će omogućiti brže i sigurnije kretanje.
Policija moli građane za razumijevanje i strpljenje te ih poziva da se pridržavaju svih naredbi i uputa policijskih službenika na terenu.
Policija će snimati javna okupljanja
Građani su obaviješteni i da će policija od 17. do 20. studenog, tijekom održavanja programa „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.“, snimati javna okupljanja. Snimanje će se, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, provoditi na mjestima okupljanja i na prilaznim pravcima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas