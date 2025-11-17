Policija najavila zatvaranje ulica i snimanje okupljanja u Vukovaru

Građani su obaviješteni i da će policija od 17. do 20. studenog, tijekom održavanja programa „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.-2025.“, snimati javna okupljanja. Snimanje će se, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, provoditi na mjestima okupljanja i na prilaznim pravcima.