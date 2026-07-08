Policija objavila detalje sudara policijskih vozila u Plenkovićevoj pratnji

Prema rezultatima očevida, prenosi HRT, do sudara je došlo nakon što je prvo vozilo zbog kolone skrenulo na prometnu traku namijenjenu javnom gradskom prijevozu i usporilo kako bi izbjeglo prometnu opremu, a drugo policijsko vozilo potom je udarilo u njega. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policajac koji je upravljao drugim vozilom kažnjen je zbog počinjenih prometnih prekršaja. Novčanu je kaznu platio.