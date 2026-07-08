policajac kažnjen
Policija objavila detalje sudara policijskih vozila u Plenkovićevoj pratnji
Policijska uprava zagrebačka objavila je detalje prometne nesreće u kojoj su 2. srpnja u Zagrebu sudjelovala dva policijska vozila iz štićene kolone u kojoj se nalazio predsjednik Vlade Andrej Plenković.
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Prema rezultatima očevida, prenosi HRT, do sudara je došlo nakon što je prvo vozilo zbog kolone skrenulo na prometnu traku namijenjenu javnom gradskom prijevozu i usporilo kako bi izbjeglo prometnu opremu, a drugo policijsko vozilo potom je udarilo u njega. U nesreći nije bilo ozlijeđenih, a policajac koji je upravljao drugim vozilom kažnjen je zbog počinjenih prometnih prekršaja. Novčanu je kaznu platio.
Policijska uprava zagrebačka u odgovoru na novinarski upit izvijestila je da se prometna nesreća dogodila tijekom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićene osobe u prometu na području Zagreba.
U nesreći su sudjelovala dva službena policijska vozila koja su se kretala s uključenim posebnim zvučnim i svjetlosnim signalima. Očevidom je utvrđeno da nijedan od policijskih službenika nije bio pod utjecajem alkohola te da u nesreći nije bilo ozlijeđenih.
Prema policijskom izvješću, prvo policijsko vozilo dolaskom do raskrižja Savske ceste, Ulice Isidora Kršnjavoga i Ulice Ljudevita Farkaša Vukotinovića zbog kolone vozila ispred sebe skrenulo je na prometnu traku namijenjenu vozilima javnog gradskog prijevoza. Zbog prometne opreme koja odvaja tramvajski promet vozač je usporio kako bi izbjegao nalet na zaštitne stupiće, nakon čega je drugo policijsko vozilo, koje se kretalo iza njega i također skrenulo na isti dio kolnika, udarilo u prvo vozilo.
Iz zagrebačke policije navode da su oba vozila ostala u voznom stanju, ali zbog vidljivih oštećenja trenutačno nisu u operativnoj uporabi. Konačan iznos materijalne štete bit će poznat nakon popravka, piše HRT.
Podsjetimo, prometna nesreća dogodila se 2. srpnja nakon povratka štićene kolone sa sjednice Vlade održane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Toga je dana glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio da su u nesreći sudjelovala dva vozila iz štićene kolone te da nije bilo ozlijeđenih ni drugih sudionika prometa.
Prema fotografijama snimljenima na mjestu događaja, u jednom od automobila nalazio se predsjednik Vlade Andrej Plenković, a na vozilu su se aktivirali zračni jastuci.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tada je izjavio da su svi sudionici dobro te da je premijer nakon nesreće nastavio izvršavati svoje obveze prema planiranom rasporedu.
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