radovi stoje
Grad Zagreb: U četvrtak izvjesno donošenje odluke o otvaranju gradilišta
Grad Zagreb izvijestio je da je za četvrtak izgledno donošenje odluke o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici koja je u utorak zbog nepravilnosti zatvorio Državni inspektorat.
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Inspektorat je zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske ulice, utvrdivši da komora u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena ni označena.
Privatni izvođač radova ubrzo nakon toga obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora. U srijedu popodne je u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak te je dogovoreno da privatna tvrtka koja je izvođač radova izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu, izvijestio je Grad.
Što se tiče gradilišta u Zvonimirovoj ulici, Državni inspektorat naložio je postavljanje zaštitne ograde u duljini od oko dva kilometra.
Nakon dostave tražene dokumentacije i provjere provedbe naloženih mjera od strane Državnog inspektorata, završetak postupanja Inspektorata i donošenje odluke o nastavku radova na oba gradilišta izgledno je u četvrtak, izvijestio je Grad.
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