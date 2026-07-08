Grad Zagreb: U četvrtak izvjesno donošenje odluke o otvaranju gradilišta

Privatni izvođač radova ubrzo nakon toga obavijestio je da promptno postupa po nalogu nadležnog inspektora. U srijedu popodne je u prostorijama Državnog inspektorata održan sastanak te je dogovoreno da privatna tvrtka koja je izvođač radova izradi plan zaštite rova i postavi dodatnu zaštitnu ogradu, izvijestio je Grad.