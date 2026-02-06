Oglas

Policija objavila upute za riječke koncerte Thompsona: "Snimat ćemo i fotografirati"

Hina
06. velj. 2026. 12:10
Marko Perković Thompson
Goran Stanzl/PIXSELL

PU primorsko-goranska poziva posjetitelje koncerata Marka Perkovića Thompsona u riječkoj Dvorani mladosti u petak i subotu, 6. i 7. veljače, da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika.

Policija će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati. Uz to, ta dva dana od 15 sati do završetka koncerata oko Dvorane mladosti na Trsatu uspostavit će zonu zabrane letenja.

U dvoranu je zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, dodaje policija.

Promet u neposrednoj blizini dvorane će u petak i subotu od 12 do 20,30 sati biti zatvoren i preusmjeren prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.

Uvedena je i posebna privremena regulacija prometa na Trsatu, tako da ostaju otvorene glavne prometnice Ulica Joakima Rakovca i Ulica Slavka Krautzeka, a sve sporedne ulice i prilazi se zatvaraju za sav promet, osim za stanare.

Posjetiteljima se preporučuje korištenje javnog gradskog prijevoza. Autobusna linija broj 2 prometovat će u pojačanom i produljenom noćnom režimu.

Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila „pauk“ koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te se posjetitelji koncerata i sudionici u prometu pozivaju na poštivanje privremene prometne signalizacije.

Marko Perković Thompson Rijeka policija

Oglas

