Policija objavila upute za riječke koncerte Thompsona: "Snimat ćemo i fotografirati"

PU primorsko-goranska poziva posjetitelje koncerata Marka Perkovića Thompsona u riječkoj Dvorani mladosti u petak i subotu, 6. i 7. veljače, da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika.
Oglas
Policija će prije, za vrijeme i nakon koncerata na mjestu održavanja koncerata i na prilaznim pravcima, audio i video snimati te fotografirati. Uz to, ta dva dana od 15 sati do završetka koncerata oko Dvorane mladosti na Trsatu uspostavit će zonu zabrane letenja.
U dvoranu je zabranjeno unošenje ili korištenje pirotehničkih sredstava i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja, dodaje policija.
Promet u neposrednoj blizini dvorane će u petak i subotu od 12 do 20,30 sati biti zatvoren i preusmjeren prema privremenoj prometnoj signalizaciji i uputama ovlaštenih osoba.
Uvedena je i posebna privremena regulacija prometa na Trsatu, tako da ostaju otvorene glavne prometnice Ulica Joakima Rakovca i Ulica Slavka Krautzeka, a sve sporedne ulice i prilazi se zatvaraju za sav promet, osim za stanare.
Posjetiteljima se preporučuje korištenje javnog gradskog prijevoza. Autobusna linija broj 2 prometovat će u pojačanom i produljenom noćnom režimu.
Za vrijeme privremene regulacije prometa osigurano je dežurstvo specijalnog vozila „pauk“ koje će intervenirati po nalogu prometnog redarstva i prometne policije te se posjetitelji koncerata i sudionici u prometu pozivaju na poštivanje privremene prometne signalizacije.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas