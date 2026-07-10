Policija objavila važne informacije za građane Splita i posjetitelje Ultre

Posjetiteljima se savjetuje da sa sobom ne nose vrijedne predmete i nakit te da osobne dokumente, novac i mobitele drže pod stalnim nadzorom kako bi smanjili rizik od krađe ili gubitka. U slučaju kaznenog djela ili gubitka osobnih stvari potrebno je prijavu podnijeti u najbližoj policijskoj postaji u Ulici Mike Tripala 6.