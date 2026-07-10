FESTIVALSKI SPEKTAKL
Policija objavila važne informacije za građane Splita i posjetitelje Ultre
Splitsko-dalmatinska policija u petak je uoči festivala Ultra Europe objavila posebne mjere osiguranja i regulacije prometa u Splitu, upozorivši građane na moguće prometne gužve te pozvavši posjetitelje da poštuju upute policijskih službenika.
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Festival Ultra Europe održava se od petka navečer do nedjelje ujutro na prostoru sportskog kompleksa Park mladeži, a policija će tijekom njegova trajanja osiguravati javno okupljanje te nadzirati lokacije u gradu na kojima se očekuje veći broj posjetitelja.
Od petka do nedjelje, u vremenu od 19.30 do 6.30 sati, za sav promet bit će zatvoreni dijelovi Ulice Hrvatske mornarice, Ulice Mike Tripala i Puta Brodarice u neposrednoj blizini Parka mladeži. Promet će u tom razdoblju biti omogućen autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara i žurnih službi.
Policija upozorava da su zbog zatvaranja prometnica i povećanog broja turista moguće veće gužve, osobito na prometnicama prema Marjanskom tunelu te na području Spinuta i Lovreta, pa građanima preporučuje korištenje alternativnih prometnih pravaca.
Najavljeno je i snimanje javnog okupljanja, sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, na prostoru održavanja festivala i prilaznim pravcima.
Posjetiteljima se savjetuje da sa sobom ne nose vrijedne predmete i nakit te da osobne dokumente, novac i mobitele drže pod stalnim nadzorom kako bi smanjili rizik od krađe ili gubitka. U slučaju kaznenog djela ili gubitka osobnih stvari potrebno je prijavu podnijeti u najbližoj policijskoj postaji u Ulici Mike Tripala 6.
Policija je ujedno pozvala građane i posjetitelje da tijekom festivala poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika.
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