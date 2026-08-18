izuzimaju dokumentaciju
Policija upala u zgradu HDZ-ove županije
Policija je u utorak pokrenula izvide u Brodsko-posavskoj županiji, potvrdio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Slavonskom Brodu Davor Smoljan, ne otkrivajući razloge izvida u županijskoj upravi.
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Smoljan je izjavio da su policijski službenici ušli u zgradu županijske uprave u utorak u jutarnjim satima po nalogu Županijskog državnog odvjetništva.
Policijski istražitelji, kako se doznaje, iz sjedišta županije izuzimaju dokumentaciju, a još nije poznati na koje se moguće nezakonitosti ta dokumentacija odnosi.
Prije tjedan dana, 10. kolovoza, policija je izvide provodila i u zgradi Uprave grada Slavonskog Broda, a točnije informacije o tome jesu li i što pronašli, novinari još nisu dobili.
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