Policijska službenica prijavljena USKOK-u: Primala novac za izradu dokumenata?

Državna službenica je udaljena iz službe zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, stoji u priopćenju Policijske uprave istarske.
Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjom djelatnicom policijske postaje na području Policijske uprave istarske zbog sumnje da je počinila kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti.
Službenicu se sumnjiči da je od veljače do svibnja 2024. godine, u okviru zadaća svog radnog mjesta, prilikom zaprimanja zahtjeva za izradu dokumenata, od više podnositelja zahtjeva primila gotov novac potreban za izradu dokumenata, koji novac nije uplatila u korist državnog proračuna, već ga je zadržala za sebe.
Načelnik Policijske uprave istarske je sukladno Zakonu o državnim službenicima donio rješenje o udaljenju državne službenice iz službe te je protiv nje pokrenut disciplinski postupak. Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, protiv 59-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, stoji u priopćenju Policijske uprave istarske.
