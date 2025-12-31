Oglas

Policijska službenica prijavljena USKOK-u: Primala novac za izradu dokumenata?

N1 Info
31. pro. 2025. 17:58
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Državna službenica je udaljena iz službe zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, stoji u priopćenju Policijske uprave istarske.

Policijski službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije Policijske uprave istarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjom djelatnicom policijske postaje na području Policijske uprave istarske zbog sumnje da je počinila kazneno djelo zlouporaba položaja i ovlasti. 

Službenicu se sumnjiči da je od veljače do svibnja 2024. godine, u okviru zadaća svog radnog mjesta, prilikom zaprimanja zahtjeva za izradu dokumenata, od više podnositelja zahtjeva primila gotov novac potreban za izradu dokumenata, koji novac nije uplatila u korist državnog proračuna, već ga je zadržala za sebe. 

Načelnik Policijske uprave istarske je sukladno Zakonu o državnim službenicima donio rješenje o udaljenju državne službenice iz službe te je protiv nje pokrenut disciplinski postupak. Zbog sumnje da je počinila kazneno djelo, protiv 59-godišnjakinje je podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, stoji u priopćenju Policijske uprave istarske.

