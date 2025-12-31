Policijska službenica prijavljena USKOK-u: Primala novac za izradu dokumenata?

Službenicu se sumnjiči da je od veljače do svibnja 2024. godine, u okviru zadaća svog radnog mjesta, prilikom zaprimanja zahtjeva za izradu dokumenata, od više podnositelja zahtjeva primila gotov novac potreban za izradu dokumenata, koji novac nije uplatila u korist državnog proračuna, već ga je zadržala za sebe.