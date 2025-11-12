Potvrđena je optužnica protiv Anne Dujić iz afere Nakaze

Općinski sud u Karlovcu potvrdio je u srijedu optužnicu karlovačkog tužiteljstva protiv Anne Dujić iz afere "Nakaze" koju terete da je u srpnju prošle godine u Šibensko-kninskoj županiji prijetila policajki i vrijeđala je, potvrdio je Hini odvjetnik oštećenice Ivan Gržić.
Annu Dujić, kćer bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, optužnica tereti da je u srpnju 2024. na području Šibensko-kninske županije koje je policija osiguravala zbog požara odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi automobil.
Nakon toga je u pokušaju zaobilaženja policijske blokade nastavila voziti prema policajki koja je zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Terete ju i da je pred televizijskim kamerama tog dana zaprijetila istoj policajki.
Odvjetnik oštećene policajke je rekao da se ona nije odrekla prava na potraživanje naknade štete. Gržić je objasnio da se nakon potvrđivanja optužnice treba održati sudska rasprava za čijeg trajanja se može podnijeti imovinsko-pravni zahtjev.
Riječ je o slučaju koji je isprva vodilo šibensko Općinsko državno odvjetništvo koje je odbacilo kaznenu prijavu policajke protiv Dujić, a postupak je, nakon provedenog nadzora, DORH povjerio karlovačkom tužiteljstvu koje je ponovno otvorilo istragu.
U prijavi zbog prisile prema službenoj osobi, policajka je navela da ju je Anna Dujić vrijeđala psovkama te ju gotovo pregazila kako bi prošla kroz cestovnu blokadu postavljenu zbog požara.
Prijavu je podnijela dva dana nakon incidenta kada je Annu Dujić prepoznala na snimci koju su prenosili mediji i društvene mreže, a na kojoj zajedno s majkom, vatrogasce i policajce na požarištu naziva nakazama, vrijeđa ih i psuje. Dujić je naknadno kazala da je sve izrekla u afektu i ispričala se.
