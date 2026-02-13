"Moje ime je Hrvoje Belamarić i osoba sam s invaliditetom iz Zagreba. Ovim putem obraćam Vam se s iskrenom molbom za pomoć pri nabavi novih elektromotornih invalidskih kolica koja su mi nužna za svakodnevno funkcioniranje. Zbog svog zdravstvenog stanja u potpunosti ovisim o invalidskim kolicima. Postojeća kolica više ne zadovoljavaju moje potrebe, a njihova dotrajalost dodatno otežava kretanje i svakodnevne aktivnosti.