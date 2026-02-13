Novinar Hrvoje Belamarić iz Zagreba, osoba s invaliditetom, uputio je javnu molbu za pomoć u nabavi novih elektromotornih kolica.
Oglas
Njegovu zamolbu donosimo u nastavku:
"Moje ime je Hrvoje Belamarić i osoba sam s invaliditetom iz Zagreba. Ovim putem obraćam Vam se s iskrenom molbom za pomoć pri nabavi novih elektromotornih invalidskih kolica koja su mi nužna za svakodnevno funkcioniranje. Zbog svog zdravstvenog stanja u potpunosti ovisim o invalidskim kolicima. Postojeća kolica više ne zadovoljavaju moje potrebe, a njihova dotrajalost dodatno otežava kretanje i svakodnevne aktivnosti.
Nakon pregleda i savjetovanja sa stručnjacima, preporučena su mi elektromotorna invalidska kolica s pripadajućom opremom prilagođenom mom zdravstvenom stanju. Ukupni iznos za nabavu kolica i potrebne opreme iznosi 14.179,34 €.
Nažalost, zbog svojih financijskih mogućnosti nisam u stanju samostalno podmiriti navedeni iznos. Nova kolica omogućila bi mi veću samostalnost, sigurnije kretanje, lakši odlazak na terapije i obavljanje osnovnih životnih aktivnosti te bi mi značajno poboljšala kvalitetu života. Stoga Vas ljubazno molim da, ukoliko ste u mogućnosti, pomognete donacijom financijskih sredstava za kupnju navedenih kolica.
Svaka pomoć, bez obzira na iznos, za mene ima neprocjenjivu vrijednost. Uplate možete izvršti na moj račun otvoren kod Privredne banke Zagreb, IBAN: HR7623400093206490807", napisao je Hrvoje.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas