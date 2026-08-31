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PODUZIMANJE MJERA

Porastao broj zaraženih virusom Zapadnog Nila, Zagreb kreće u "obračun" s komarcima

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N1info
|
31. kol. 2026. 17:15
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komarac
National Institute of Allergy and Infectious Diseases/Unsplash

Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj porastao je na sedam, a Zagreb zbog potvrđenog virusa u nekoliko uginulih vrana kreće u hitno suzbijanje komaraca.

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Prvi tretmani protiv komaraca u Zagrebu počinju u utorak, a obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu. Istodobno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada.

Razloga za paniku nema, ali građanima se preporučuje oprez. Dio mjera već se provodi, dok će zamagljivanje komaraca početi u utorak ujutro.

"Mjerе zamagljivanja započinju sutra ujutro, u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je još važnije, moramo naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama, takozvano larvicidno suzbijanje komaraca, započelo već jutros rano i na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana", kazala je za HRT Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".

Savjet građanima

Građanima se pritom savjetuje da posebnu pozornost obrate na vlastita dvorišta i okućnice.

"Uklanjati vodu koja može postati leglo komaraca, prazniti spremnike koji mogu biti legla, mijenjati tu vodu jednom u 4-5 dana. A što se tiče zamagljivanja, važno je da ujutro, između 4 i 7 sati, zatvore prozore, vrata i ne izlaze, ako nije nužno na ulicu", navela je Klobučar.

Sedmero zaraženih u Hrvatskoj

Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj trenutačno je zaraženo sedam osoba. Četvero ih je hospitalizirano u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a dvoje se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.

"Dobili smo najnoviju informaciju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je u Hrvatskoj trenutačno virusom zapadnog Nila zaraženo sedmero ljudi", izjavila je Ištuk za HRT.

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