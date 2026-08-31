Porastao broj zaraženih virusom Zapadnog Nila, Zagreb kreće u "obračun" s komarcima

"Mjerе zamagljivanja započinju sutra ujutro, u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je još važnije, moramo naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama, takozvano larvicidno suzbijanje komaraca, započelo već jutros rano i na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana", kazala je za HRT Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".