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Porastao broj zaraženih virusom Zapadnog Nila, Zagreb kreće u "obračun" s komarcima
Broj zaraženih virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj porastao je na sedam, a Zagreb zbog potvrđenog virusa u nekoliko uginulih vrana kreće u hitno suzbijanje komaraca.
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Prvi tretmani protiv komaraca u Zagrebu počinju u utorak, a obuhvatit će Savicu, Središće, Zapruđe, Travno, Utrine i Sloboštinu. Istodobno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada.
Razloga za paniku nema, ali građanima se preporučuje oprez. Dio mjera već se provodi, dok će zamagljivanje komaraca početi u utorak ujutro.
"Mjerе zamagljivanja započinju sutra ujutro, u pojedinim dijelovima grada, ali ono što je još važnije, moramo naglasiti da je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodama, takozvano larvicidno suzbijanje komaraca, započelo već jutros rano i na području Savice i oko Kvaternikova trga, kao i u ostalim dijelovima na kojima su pronađene mrtve ptice prije nekoliko dana", kazala je za HRT Ana Klobučar iz Službe za epidemiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".
Savjet građanima
Građanima se pritom savjetuje da posebnu pozornost obrate na vlastita dvorišta i okućnice.
"Uklanjati vodu koja može postati leglo komaraca, prazniti spremnike koji mogu biti legla, mijenjati tu vodu jednom u 4-5 dana. A što se tiče zamagljivanja, važno je da ujutro, između 4 i 7 sati, zatvore prozore, vrata i ne izlaze, ako nije nužno na ulicu", navela je Klobučar.
Sedmero zaraženih u Hrvatskoj
Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, virusom Zapadnog Nila u Hrvatskoj trenutačno je zaraženo sedam osoba. Četvero ih je hospitalizirano u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", a dvoje se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja.
"Dobili smo najnoviju informaciju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da je u Hrvatskoj trenutačno virusom zapadnog Nila zaraženo sedmero ljudi", izjavila je Ištuk za HRT.
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