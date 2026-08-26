"Prvi pacijent, u dobi od 84 godine, inicijalno je 6. kolovoza 2026. bio smješten na otvoreni odjel, a nakon četiri dana i pogoršanja stanja svijesti premješten je u Jedinicu intenzivnog liječenja, gdje je intubiran i stavljen na aparat za umjetnu ventilaciju. Pacijent je i dalje na aparatu za umjetnu ventilaciju i klinički je stabilan", rekao je Puljiz.