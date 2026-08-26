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Hrvatske građane ne brine virus Zapadnog Nila: "Kakav komarac? Čovjek je najsmrtonosnija životinja"
Virus Zapadnog Nila ove sezone širi se jugom i jugoistokom Europe. Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) do 21. kolovoza zabilježio je 625 lokalno stečenih slučajeva u 12 europskih zemalja, a najviše ih je potvrđeno u Italiji, Grčkoj i Španjolskoj. U Hrvatskoj su zasad potvrđena tri slučaja, a dvije su osobe hospitalizirane.
Većina zaraženih nema nikakve simptome, no kod manjeg broja ljudi bolest može zahvatiti živčani sustav i biti smrtonosna. Virus se prenosi putem komaraca, a u Hrvatskoj se sezonski bilježi još od 2012. godine.
U Hrvatskoj troje oboljelih
Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) poručuju da nema razloga za uznemirenost te ističu da je riječ o bolesti koja je već uobičajena u Hrvatskoj.
"U ovom trenutku zaista moramo smiriti javnost i reći građanima da je to već uobičajena bolest za Hrvatsku. Virus je endemski prisutan i oboljele možemo očekivati gotovo svake godine. Bolest se širi Europom i jasno je da će se širiti i geografska područja unutar Europe na kojima se pojavljuje", poručuju iz HZJZ-a.
Dio infekcija ostaje nezabilježen upravo zato što većina zaraženih nema simptome.
"To je infekcija koja u 80 posto slučajeva prolazi asimptomatski, gotovo bez ikakvih simptoma. U 20 posto slučajeva radi se o blagoj infekciji, a kod otprilike jednog posto mogu se razviti teži oblici bolesti, osobito kod osoba narušenog zdravlja i oslabljenog imuniteta. U ovoj sezoni nismo imali zabilježenih smrtnih slučajeva", navode iz HZJZ-a.
Od tri dosad potvrđena slučaja u Hrvatskoj, dvije su osobe zbog zaraze hospitalizirane u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu. Predstojnik Klinike Ivan Puljiz opisao je njihovo zdravstveno stanje.
"Prvi pacijent, u dobi od 84 godine, inicijalno je 6. kolovoza 2026. bio smješten na otvoreni odjel, a nakon četiri dana i pogoršanja stanja svijesti premješten je u Jedinicu intenzivnog liječenja, gdje je intubiran i stavljen na aparat za umjetnu ventilaciju. Pacijent je i dalje na aparatu za umjetnu ventilaciju i klinički je stabilan", rekao je Puljiz.
"Najčešći prijenosnik je domaći komarac"
Drugi pacijent hospitaliziran je nekoliko dana poslije.
"Drugi pacijent smješten je na otvoreni odjel 13. kolovoza 2026., gdje je hospitaliziran zbog povišene tjelesne temperature i poremećaja stanja svijesti. Nakon primijenjenog liječenja pacijent se klinički stabilizirao te se liječi i opservira na odjelu", naveo je Puljiz.
Prirodni ciklus virusa Zapadnog Nila odvija se između ptica i komaraca. Komarac se zarazi nakon što ubode zaraženu pticu, a virus potom može prenijeti na čovjeka.
Goran Vignjević s Odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku objašnjava da je najčešći prijenosnik virusa u Hrvatskoj domaća vrsta komarca.
"U ovom slučaju najčešći prijenosnik virusa Zapadnog Nila naš je domaći komarac, latinskog imena Culex pipiens, koji je prisutan na području cijele Hrvatske. Međutim, veća mogućnost pojave zaraze virusom Zapadnog Nila postoji na područjima na kojima se nalaze i ptice selice", rekao je Vignjević.
Kada su temperature visoke i broj komaraca veći, povećava se i mogućnost održavanja i širenja virusa u okolišu. Komarac, iako ga većina ljudi doživljava tek kao dosadnu napast, smatra se najsmrtonosnijom životinjom na svijetu zbog bolesti koje prenosi.
"Najveći broj tih smrtnih ishoda svakako pripada malariji, koja godišnje odnese i do 500.000 ljudskih života. Veći problem, osim klimatskih promjena, jest činjenica da ljudi mnogo više putuju u tropske i egzotične krajeve", istaknuo je Vignjević.
I dok stručnjaci upozoravaju na rizike, čini se da građane zasad ne obuzima veći strah. Jedan od anketiranih građana rekao je da često boravi u prirodi te da se od komaraca štiti sprejem.
"Ne. Ja sam inače šumski čovjek, to mi je priroda, jedem više od 30 vrsta gljiva. Imam sprej pa, ako su mi noge gole, poprskam njih i ruke", rekao je.
"Ne razmišljam o tome"
Drugi građanin poručio je da se komaraca uopće ne boji.
"Ničega se ne bojim. Ne, ne, ne, ničega. Kakvi komarci? Ništa, ništa", rekao je.
Ni treća anketirana osoba ne razmišlja previše o mogućnosti zaraze, a kao zaštitu navodi uobičajena sredstva protiv komaraca.
"Ne, ne razmišljam uopće o tome. Stavljati nekakve kreme, losione protiv komaraca, to je to. Ne znam", rekla je.
Tvrdnja da je komarac najsmrtonosnija životinja na svijetu također nije uvjerila sve građane. Na pitanje zna li da se komarac smatra najsmrtonosnijom životinjom na svijetu, jedan od ispitanika odgovorio je:
"Ja mislim da je čovjek najsmrtonosnija životinja na svijetu. Kakav komarac?"
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