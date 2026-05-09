Potres kod Zagreba: "Tutnjava, zvuk kao grmljavina"

Slab potres magnitude 1,4 prema Richteru zabilježen je u subotu u 15.10, a prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 24 kilometra jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice, na dubini od 30 kilometara, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).