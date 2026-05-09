1,4 prema Richteru

Potres kod Zagreba: "Tutnjava, zvuk kao grmljavina"

09. svi. 2026. 15:44
EMSC

Slab potres magnitude 1,4 prema Richteru zabilježen je u subotu u 15.10, a prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 24 kilometra jugoistočno od Zagreba i 14 kilometara južno-jugozapadno od Velike Gorice, na dubini od 30 kilometara, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Iako je riječ o slabijem potresu, prenosi tportal, građani su na stranici EMSC-a prijavili da su osjetili podrhtavanje i tutnjavu.

‘Ovaj put zvuk kao grmljavina’, napisao je jedan korisnik iz Petrinje.

‘Tutnjava, malo zatreslo, neugodan osjećaj’, naveo je drugi građanin.

