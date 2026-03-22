Povlače se serije lijeka: Obratite se liječniku

HALMED je objavio obavijest o povlačenju serija lijeka Tazverik filmom obložene tablete 240x200 mg.
Tvrtka Oktal Pharma d.o.o., nositelj suglasnosti za izvanredni unos lijeka Tazverik filmom obložene tablete 240x200 mg, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serija 3232421 i 3232413 navedenog lijeka, roka valjanosti do 31. svibnja 2028. godine i 31. kolovoza 2028. godine.
Povlačenje se provodi do razine pacijenata. U Republici Hrvatskoj ovaj lijek se primjenjivao kod nekoliko pacijenata koje je nositelj suglasnosti za izvanredni unos obavijestio o povlačenju putem bolničkih ljekarni koje su im izdale lijek. Pacijenti se trebaju obratiti svome liječniku radi promjene terapije.
Ovaj lijek nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj ni u Europskoj uniji te se, slijedom iskazane potrebe onkologa, za potrebe nužnih slučajeva pojedinačnog liječenja, nabavlja postupkom izvanrednog unosa temeljem odobrenja danog u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je prošao provjere kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene.
Navedeni postupak povlačenja temelji se na novim podacima iz tekućeg ispitivanja faze Ib/III SYMPHONY-1 (procjena tazemetostata u kombinaciji s lenalidomidom i rituksimabom (R2) u folikularnom limfomu), prema kojima rizici mogu nadmašiti potencijalne koristi za pacijente u ovom terapijskom režimu. Navedeno kliničko ispitivanje provodi se u 15 zemalja svijeta uključujući neke članice Europske unije, međutim ne provodi se u Republici Hrvatskoj.
Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije, napisali su.
PROČITAJTE VIŠE
