Obavijest HALMED-a
Povlači se serija lijeka
Tvrtka Gedeon Richter Croatia d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Usymro koncentrat za otopinu za infuziju 1 X 130 mg/26 ml, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 17EB25001 predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine veleprodaje, izvijestio je HALMED.
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Predmetna serija lijeka u Republici Hrvatskoj nije distribuirana sa zaliha veleprodaje prema bolnicama i ljekarnama, odnosno prema krajnjim korisnicima.
Riječ je o lijeku koji je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Europskoj uniji te je trebao prvi put biti stavljen u promet u Republici Hrvatskoj.
Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog odstupanja suradnog proizvođača lijeka od načela dobre proizvođačke prakse.
Na tržištu Republike Hrvatske nisu dostupne druge serije ovog lijeka ni drugi lijekovi s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku.
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