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Obavijest HALMED-a

Povlači se serija lijeka

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N1 Info
|
20. lip. 2026. 08:16
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ljekarna
Unsplash/Ilustracija

Tvrtka Gedeon Richter Croatia d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Usymro koncentrat za otopinu za infuziju 1 X 130 mg/26 ml, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije 17EB25001 predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine veleprodaje, izvijestio je HALMED.

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Predmetna serija lijeka u Republici Hrvatskoj nije distribuirana sa zaliha veleprodaje prema bolnicama i ljekarnama, odnosno prema krajnjim korisnicima.

Riječ je o lijeku koji je odobren centraliziranim postupkom davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Europskoj uniji te je trebao prvi put biti stavljen u promet u Republici Hrvatskoj.

Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog odstupanja suradnog proizvođača lijeka od načela dobre proizvođačke prakse.

Na tržištu Republike Hrvatske nisu dostupne druge serije ovog lijeka ni drugi lijekovi s istom djelatnom tvari u istom farmaceutskom obliku.

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Teme
halmed lijekovi povlačenje lijeka

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