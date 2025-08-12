Požar kod Jesenice još nije lokaliziran, izgorjelo više od 250 hektara šume

Ivo Cagalj/PIXSELL

Požar koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, još nije lokaliziran, ali ga vatrogasci kontroliraju i ne prijeti ugrozom, izvijestili su u utorak ujutro iz DVD-a Dalmacija Dugi Rat.

"Proteklu noć na požarištu je dežuralo 120 vatrogasaca s 37 vozila koji su gasili pojedinačne sitne vatre koje su se pojavljivale na rubnim dijelovima opožarenog područja, ali koje nisu prijetile ugrozom", rekao je Pave Tomić, zapovjednik DVD-a Dalmacija Dugi Rat.

Vatrogasci će i danas cijeli dan sanirati požarište, dodao je.

Jaki vjetar je jučer u ranim jutarnjim satima u kratkom razdoblju rasplamsao vatrenu stihiju dugu oko tri kilometra koja je ne nekim mjestima došla neposredno blizu kuća i stambenih objekata, ali su vatrogasci ulažući velike napore uspjeli zaštiti kuće. Opožareno je više od 250 hektara uglavnom borove šume.