dubrovačko primorje

Požar na granici s BiH pod kontrolom, vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć

author
Hina
|
20. kol. 2025. 17:38
PXL_110825_136632173
Ivo Cagalj/PIXSELL

Pod nadzorom je šumski požar koji je u srijedu u jutarnjim satima buknuo kod mjesta Trnovica u Dubrovačkom primorju na granici s Bosnom i Hercegovinom, potvrdio je popodne vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

„S naše strane granice je dobro. Okružili smo požarište vatrogasnim crijevima i nema širenja, ali smo na oprezu jer se s vjetrom može vratiti. Ostat ćemo na požarištu cijelu noć", istaknuo je dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Simović. 

Na području Dubrovačko-neretvanske županije je izgorjelo najmanje 50 hektara, a u BiH još gori. Najvažnije je da kuće nisu bile ugrožene. Izgleda da je ipak buknuo najprije s naše strane pa prešao u BiH, dodao je Simović.

Na požarištu je trideset vatrogasaca, a tijekom dana vatru su gasili i kanaderi.

Teme
požar

