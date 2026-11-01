Poznati detalji posljednjeg ispraćaja Miše Kovača

Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je jučer u 86. godini. Poljud se i jučer oprostio od Miše u svom stilu - njegovim pjesmama koje su navijači Torcide uvijek pjevali na domaćim utakmicama Hajduka. 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći' zaorilo se Poljudom, a zatim je uslijedila i 'Ja ne mogu drugo nego da je volim', pjesma koja je s vremenom postala jedna od najomiljenijih među Hajdukovim navijačima. Upravo je spot za tu pjesmu, koju su u duetu otpjevali Mišo i Saša Antić, prije pet godina Hajduk predstavio kao dokaz snažne povezanosti s klubom i navijačima.