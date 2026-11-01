oproštaj na Poljudu
Poznati detalji posljednjeg ispraćaja Miše Kovača
Poljud će u utorak poslijepodne posljednji put ispratiti Mišu Kovača pjesmom, u srijedu ujutro trebala bi se održati komemoracija u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dok bi u srijedu pospodne trebao biti ispraćaj na Mirogoju, neslužbeno doznaje Tportal.
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"U utorak s početkom u 16 sati na Poljudu bi se trebao održati ispraćaj, a prvotni plan je da nastupe glazbene zvijezde i tako se dostojanstveno svi zajedno oprostimo od Miše Kovača. Zatim njegov lijes ide za Zagreb. Gledamo da u srijedu ujutro bude komemoracija u Lisinskom, a popodne sahrana na Mirogoju", poručeno je neslužbeno za Tportal iz krugova bliskih obitelji preminulog pjevača.
Obitelj još nije odlučila hoće li se pogreb održati u krugu bliskih članova ili će na njega moći doći i širi krug prijatelja, poznanika i svih štovatelja lika i djela Miše Kovača.
"Čekamo još službene potvrde Grada Splita, Nogometnog kluba Hajduk, Lisinskog i Grada Zagreba, nakon čega ćemo znati više detalja", dodali su.
Podsjetimo, Mate Mišo Kovač preminuo je jučer u 86. godini. Poljud se i jučer oprostio od Miše u svom stilu - njegovim pjesmama koje su navijači Torcide uvijek pjevali na domaćim utakmicama Hajduka. 'Noćas ćemo zemlji ko materi reći' zaorilo se Poljudom, a zatim je uslijedila i 'Ja ne mogu drugo nego da je volim', pjesma koja je s vremenom postala jedna od najomiljenijih među Hajdukovim navijačima. Upravo je spot za tu pjesmu, koju su u duetu otpjevali Mišo i Saša Antić, prije pet godina Hajduk predstavio kao dokaz snažne povezanosti s klubom i navijačima.
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