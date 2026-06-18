Banke nisu zadovoljne presudom Vrhovnog suda: Detaljno ćemo analizirati obrazloženje odluke

Iz HUB-a su istaknuli da Vrhovni sud nije prihvatio koncept "punog obeštećenja", prema kojem bi se korisnike CHF kredita retroaktivno dovelo u položaj kao da su od početka koristili kredit koji tada nije postojao na tržištu. Takav pristup, navode, dio bi korisnika stavio u povoljniji položaj od ostalih građana, što nije u skladu ni s praksom Suda Europske unije, koja polazi od uspostave ugovorne ravnoteže, a ne stvaranja ‘idealnog kredita’. Upravo je uspostava takve ravnoteže bila i cilj zakonske konverzije iz 2015., ocijenili su.