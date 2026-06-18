Arsen Bauk: HDZ je napisao Domovinskog pokretu rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini

Gotovo je fascinantno koliko je taj paradoks savršen. Dokument koji upozorava na nepravdu političkog predstavljanja bez stvarnog političkog legitimiteta nastaje tako da jedna stranka drugoj napiše što će govoriti i zastupati. Da je riječ o političkoj satiri, urednik bi vjerojatno vratio tekst autoru uz napomenu da je pretjerao i da nitko neće povjerovati da je stvarno tako bilo.