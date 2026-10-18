FOTO / Predao se bivši tajnik Torcide Stipe Lekić: Pozirao ispred zatvora

Ivo Cagalj/PIXSELL

U splitski zatvor na Bilicama predala su se dvojica muškaraca za kojima je se tragalo zbog njihovog sudjelovanja u sramotnom korteu prije utakmice Hajduka i Ajaxa, potvrdila je policija u nedjelju navečer, a neslužbeno se doznaje kako je jedan od njih Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide.

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Njemu i i trinaestorici ostalih pripadnika Torcide dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu u subotu navečer je zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, a desetorici nedostupnih i zbog mogućnosti bijega.

Svi su oni prije nogometne utakmice između Hajduka i Ajaxa na Poljudu sudjelovali u navijačkoj povorci gdje je više stotina članova Torcide veličalo Hitlera i pozivalo na paljenje Židova.

Do sada je splitska policija za to kazneno djelo prijavila ukupno 20 muškaraca koji su prije utakmice uzvikivali nacističke i antisemitske uzvike.

Dio uhićenih, ali i onih u bijegu dobro su poznati policiji koja ih je prijavljivala za brojna kaznena i prekršajna djela.

Policija i dalje pregledava snimke kako bi došla do što više njih koji su sudjelovali u navijačkim neredima.

Danas je objavila fotografije devetorice koji su u bijegu nakon čega su se večeras dragovoljno predala dvojica, dok ih je još sedam nedostupno pravosudnim organima.

Lekić i drugi muškarac su se večeras fotografirali kod ulaza u zatvor na Bilicama držeći u ruci crnu majicu na kojoj piše "Novinari crvi".

Prema Kaznenom zakonu kazna za javno poticanje na nasilje i mržnju iznosi do tri godine zatvora, dok organizatori mogu biti kažnjeni do pet godina.