Krstulović Opara: Objava fotografija navijača iz kortea je de facto tjeralica. Neprihvatljivo!

No to ne znači da odobravam moguću hajku na osumnjičene. Ako je to novi uspostavljeni standard onda ubuduće očekujem slike raznih šinceka i svih okolo njih kao i brojnih drugih osumnjičenika i optuženika. Naravno da ironiziram, ali ujedno i ukazujem na neprihvatljivost ovog i ovakvog postupka.