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bivši gradonačelnik splita

Krstulović Opara: Objava fotografija navijača iz kortea je de facto tjeralica. Neprihvatljivo!

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18. lis. 2026. 18:49
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Patrik Macek/PIXSELL

Bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara oglasio se na Facebooku gdje se usprotivio i osudio, kako kaže, hajku na osumnjičene zbog objavljivanja njihovih fotografija od strane policije.

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"Objavom fotografija ljudi koje traži policija zbog nereda / neukusnih i neprihvatljvih uzvika prije i za vrijeme utakmice u Splitu, uspostavljaju se novi opasni standardi u javnom prostoru. Oni nisu osuđjeni ali im se slike i imena objavljuju! A ova objava je de facto tjeralica. Neprihvatljivo!

Da bude odmah jasno: odmah po primitku vijesti o pronacističkim i antižidovskim uzvicima sam jasno i javno osudio ista a i sada osuđujem takvo ponašanje.

No to ne znači da odobravam moguću hajku na osumnjičene. Ako je to novi uspostavljeni standard onda ubuduće očekujem slike raznih šinceka i svih okolo njih kao i brojnih drugih osumnjičenika i optuženika. Naravno da ironiziram, ali ujedno i ukazujem na neprihvatljivost ovog i ovakvog postupka.

Netko se ozbiljno ruga s procedurom i regulama. Netko si uzima za pravo suditi prije dovršene istrage, optužnice i sudjenja.

Nije dobro!!!", napisao je Andro Krstulović Opara  u svojoj objavi.

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Teme
andro krstulović opara navijači policija

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