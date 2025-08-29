Čović: Neću se kandidirati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH

Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović izjavio je kako se neće kandidirati za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na predstojećim izborima te izrazio očekivanje da će Bošnjaci prestati s praksom preglasavanja Hrvata.
"Sigurno ne. Pa nisam ni prošli put bio; sigurno da ne bude špekulacija oko toga", rekao je Čović u intervjuu za Radio televiziju Herceg-Bosne na upit hoće li se kandidirati za Predsjedništvo BiH na općim izborima koji će se održati u listopadu sljedeće godine.
Čović je bio član Predsjedništva BiH od 2002. do 2005. godine kada je smijenjen odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Paddya Ashdowna, a ponovno je na toj funkciji bio od 2015. do 2019. godine.
Željko Komšić je u četiri navrata biran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH zahvaljujući glasovima Bošnjaka, što hrvatske stranke smatraju nelegitimnim. Zbog toga HDZ BiH i druge hrvatske stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora BiH traže izmjenu Izbornog zakona kako bi se prestalo s tom praksom.
"Izborni zakon čeka. On čeka trenutak kada će dovoljno kolega iz bošnjačkog naroda biti spremno priznati da nije u redu Hrvatima birati člana Predsjedništva, i da se to riješi na jedan praktičan način", rekao je Čović.
Čović naglasio važnost jačanja suradnje između Bošnjaka i Hrvata
"Trebamo ojačati partnerstvo i jednu novu dimenziju vratiti u suradnji Bošnjaka i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ne otvarati i izmišljati neke nove krize, neke nove ugroze", dodao je.
Po njegovim riječima, trideset godina od potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma vrijeme je za strukturalne reforme zemlje kako bi bila "uređenija, funkcionalnija i učinkovitija".
„Uzmite iskustva Belgije, Švicarske ili neke druge zajednice. Učite od Irske, pa da vidite kako je kod njih bilo, a kako se na kraju moralo sjesti, dogovoriti i žrtvovati neke ambicije ili razmišljanja iz prošlosti na račun vremena koje dolazi", poručio je čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH i HDZ-a BiH.
