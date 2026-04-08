Predsjednik HSS-a: Premijer me na prvom koalicijskom sastanku počastio kremšnitama

Predsjednik HSS-a i "novopečeni" saborski zastupnik Darko Vuletić pojasnio je u srijedu da se priklonio saborskoj većini jer "politika Kreše Beljaka nije vodila ničemu" te najavio da će pokušati vratiti stranku na staze stare slave kada je imala osam župana i veliki broj saborskih zastupnika.
HSS se, što se tiče političkog smjera, odredio i prvi dan kada sam aktivirao mandat izašao sam iz Kluba Dalije Orešković i Anke Mrak Taritaš, čemu je prethodila odluka Predsjedništva da se priklonim saborskoj većini, izjavio je Darko Vuletić o novom smjeru stranke koja je do sada bila u oporbenim redovima.
"Razgovarao sam s Mrak Taritaš"
Obznanio je da je o tome korektno razgovarao s Mrak Taritaš te je dodao da "s njezinom kolegicom koja upotrebljava riječi poput žgadija, nacisti i druge nema što raditi u istom klubu". Vuletić, koji je danas prisegnuo na dužnost saborskog zastupnika, kazao je i da ovih dana vodi razgovore kojem će se saborskom klubu priključiti.
Promjena smjera vrlo brzo donijet će konsolidaciju stranke jer nitko nije bio protiv ulaska HSS-a u parlamentarnu većinu i pokušavam stranku, koja je sada pala na jednog saborskog zastupnika, vratiti na razinu kada je imala osam župana, više od sto gradonačelnika i lokalnih vijećnika, kao i velik broj saborskih zastupnika, rekao je.
Na optužbe da je izdao birače: "To je dio političkog folklora"
Na optužbe da je izdao birače, odgovorio je da je to dio političkog folklora te da nema ništa protiv toga. „Krešo Beljak je tri izborna ciklusa bio predsjednik HSS-a i vidjeli smo da njegova politika ne vodi ničemu i onda smo stisnuli kočnicu i otišli u nekom drugom smjeru”, dodao je .
Naveo je da su se prvo posvetili obnovi članstva u Europskoj pučkoj stranci i vjeruje da će se to vrlo brzo realizirati. Vuletić je najavio i da će biti ujedinitelj i da će u stranku vratiti sve pobjegle, potjerane, otišle te da već vodi razgovore sa strankama proizašlim iz HSS-a.
„Razgovaramo sa Stjepanom Kožićem i njegovom nezavisnom listom, Demokratskim HSS-om Bore Bašljana, sa Stankom Grčićem i HSS-om braće Radić i Mrežom Darka Korena. Što se tiče Marijane Petir, nisam s njom razgovarao, ali sam uključiv i vrlo brzo ćemo sjesti za stol”, kazao je.
Na novinarsko pitanje je li njegova, 79. ruka, u parlamentarnoj većini poklon premijeru kojemu je danas rođendan, odgovorio je da je na jučerašnjem koalicijskom sastanku, prvom na kojem je sudjelovao, premijer počastio kremšnitama. A na primjedbu da je možda Beljak poslao samoborske kremšnite, uz smijeh je rekao da nije te da njegova ruka nije rođendanski poklon Andreju Plenkoviću.
