Predsjednik Milanović sudjelovao na otvorenju Velikog egipatskog muzeja u Kairu

Gradnja Velikog egipatskog muzeja počela je 2002. godine, kada je postavljen kamen temeljac, a izgrađen je prema nagrađenom projektu irske arhitektice Róisín Heneghan i njenog supruga Shi-Fu Penga. GEM se gradio u etapama više od dva desetljeća. Muzej se prostire na površini većoj od 500.000 metara kvadratnih i ima 12 galerija u kojima je raspoređeno više od 24.000 predmeta.