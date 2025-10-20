Oglas

"nastavljamo dalje"

Predstavljeni kandidati za vodstvo dubrovačko-neretvanskog HDZ-a: "Pomlađivanje stranke je u tijeku"

author
Hina
|
20. lis. 2025. 14:19
Odrzana 3. sjednica Skupstine Dubrovacko-neretvanske zupanije. zupan Dubrovacko-neretvanske zupanije Blaz Pezo Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

Kandidati za predsjednika i potpredsjednike dubrovačko-neretvanskog HDZ-a na unutarstranačkim izborima predstavljeni su u ponedjeljak na konferenciji za novinare.

Kandidat za predsjednika na izborima koji će se održati u nedjelju, 26. listopada, dosadašnji je predsjednik i aktualni dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo, dok su kandidati za potpredsjednike zamjenik župana Joško Cebalo, gradonačelnik Metkovića i saborski zastupnik Dalibor Milan i dosadašnji potpredsjednik Roberto Krile, te predsjednik Općinskog vijeća Konavala Ivo Simović.

„U gotovo istom sastavu nastavljamo dalje. Ova ekipa iza sebe ima niz uspješnih izbornih procesa u protekle četiri godine, a najveća je odgovornost sjajan rezultat na lokalnim izborima. Zato smo se opet kandidirali i tražimo povjerenje naših stranačkih kolega u idućem mandatu“, rekao je na predstavljanju Pezo.

Podsjetio je da HDZ ima najveći broj vijećnika u povijesti u Županijskoj skupštini, a prvi put i predsjednika skupštine.

„Dobili smo povjerenje sugrađana u 17 od 22 jedinice lokalne samouprave, a u još dvije imamo predsjednike općinskih vijeća. To je dosad najbolji rezultat HDZ-a u ovoj županiji. Veseli nas što smo promovirali i desetak novih imena, od kojih je pet novih mladih načelnika. Pomlađivanje stranke je u tijeku jer je to dio naše strategije. Rezovi nikad nisu dobri“, izjavio je Pezo.

Pezo je istaknuo da je u brojnim jedinicama lokalne samouprave ostvaren kontinuitet vlasti i nastavljeni kapitalni projekti.

„Osigurali smo stabilnost i kontinuitet, uz podršku s nacionalne razine. Imamo svoje saborske zastupnike i ministre. Sinergija lokalne i državne vlasti odlično djeluje i pravi smo primjer kako to u praksi funkcionira“, poručio je Pezo.

Teme
Dubrovačko-neretvanska županija HDZ Unutarstranački izbori blaž pezo

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

