Preminula Kristina Kirschenheuter, spikerica Hrvatskog radija

Dugogodišnja spikerica Hrvatskog radija i jedan od njegovih najpoznatijih glasova Kristina Kirschenheuter preminula je u 61. godini, objavio je u petak Hrvatski radio.
Oglas
Diplomirana lingvistica i fonetičarka, na Hrvatski radio je došla prije gotovo četvrt stoljeća, 2002. godine i na njemu vrlo brzo preuzela spikerske zadatke svih radijskih programa.
Poslije je radila i kao lektorica, kao redaktorica noćnih vijesti, kao povremena savjetnica u emisiji Govorimo hrvatski.
Kirschenheuter je prva radijska iskustva stjecala na Omladinskom radiju nakon kojega je bila spikerica, voditeljica i novinarka Radija Samobor.
Radila je i kao nastavnica u više osnovnih škola u okolici Zagreba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas