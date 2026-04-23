Oglas

U 61. GODINI

Preminula Kristina Kirschenheuter, spikerica Hrvatskog radija

author
Hina
|
23. tra. 2026. 19:42
Dugogodišnja spikerica Hrvatskog radija i jedan od njegovih najpoznatijih glasova Kristina Kirschenheuter preminula je u 61. godini, objavio je u petak Hrvatski radio.

Oglas

Diplomirana lingvistica i fonetičarka, na  Hrvatski radio je došla prije gotovo četvrt stoljeća, 2002. godine i na njemu vrlo brzo preuzela spikerske zadatke svih radijskih programa.

Poslije je radila i kao lektorica, kao redaktorica noćnih vijesti, kao povremena savjetnica u emisiji Govorimo hrvatski.

Kirschenheuter je prva radijska iskustva stjecala na Omladinskom radiju nakon kojega je bila spikerica, voditeljica i novinarka Radija Samobor.

Radila je i kao nastavnica u više osnovnih škola u okolici Zagreba.

Teme
hrt hrvatski radio kristina kirschenheuter novinarstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

